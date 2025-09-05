Deciziile absurde din armata ocupanților au atins un nou nivel, acuză publicația ucraineană Dialog. Jurnaliștii susțin că armata rusă trimite pe front regimente întregi de soldați bolnavi de diferite boli, pentru a fi "carne de tun".

"Prima armată a lumii" trimite pe front regimente întregi de persoane bolnave în fază terminală sau unități separate formate din pacienți infecțioși.

Comandamentul militar rus continuă să surprindă cu decizii absurde. După cum a relatat jurnalistul Denis Kazanski, în trupele Moscovei se creează unități speciale din militari infectați cu HIV și alte boli grave. Sursa acestei informații a fost corespondentul militar Anastasia Kashevarova, care a scris ea însăși despre acest lucru pe canalul său de Telegram.

Unități separate pentru bolnavi

Potrivit acesteia, comandamentul a decis să formeze unități separate din luptătorii cu HIV, hepatită și chiar tuberculoză. Acești soldați sunt planificați să fie folosiți în misiuni defensive, iar pentru identificare li se vor da bandaje speciale care indică categoria bolii. În esență, vorbim despre crearea de „unități pentru cei radiați” - de fapt, „regimente HIV” și „companii de tuberculoză” legalizate.

Degradarea armatei ruse

Jurnalistul Denis Kazanski a numit situația actuală o dovadă a degradării armatei ruse:

„Există deja regimente schilodite, acum vor exista unități HIV. Este uluitor, așa ceva nu se practică nicăieri în lume.”

Kashevarova a mai precizat că ideea a fost parțial împrumutată de la PMC-ul Wagner, unde anterior se încercase folosirea unor soldați grav bolnavi în cadrul proiectului Umbrella.

Ads

Potrivit acesteia, așa vrea armata să rezolve problema certificatelor medicale false: mulți soldați contractuali își ascund diagnosticele pentru a primi plăți și beneficii, iar bolile sunt descoperite pe front.

De fapt, Rusia recunoaște oficial că armata sa este atât de epuizată încât este gata să folosească chiar și oameni grav bolnavi, prezentându-i drept „carne de tun” pe front. Acest pas arată încă o dată că Kremlinului nu-i pasă de soldații săi sau de reputația sa.

Ads