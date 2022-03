Rusia și Ucraina au ajuns la un acord. Civilii ucraineni vor fi evacuați prin trei culoare VIDEO

Rusia şi Ucraina au ajuns miercuri la un acord în vederea unei respectări a unor armistiţii în zona unei serii de culoare umanitare, în vederea unei evacuări a civililor, anunţă vicepremierul ucrainean Irina Vereşciuk, relatează AFP.

Moscova şi-a confirmat acordul privind o respectare a unui armistiţiu între orele locale 9.00-21.00 (şi ora României) în şase zone devastate de lupte.

Culoare au fost trasate în vederea evacuării civililor de la Enerhodar la Zaporojie (sud), de la Izium la Lozova (est) şi de la Sumî la Poltava (nord-est), unde mii de civili au fost evacuaţi marţi pe un coridor.

Mai multe culoare urmează, de asemenea, să fie stabilite în vederea unei evacuări la Kiev a civililor din mai multe oraşe bombardate în mod violent de către ruşi la vest de capitala ucraineană, între care Bucea, Irpin şi Gostomel.

Ukraine government releases video of what it says is evacuations from Sumy through the humanitarian corridor. pic.twitter.com/FbeVvcVc1j