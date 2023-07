Rusia şi Ucraina au făcut un nou schimb de prizonieri. Majoritatea celor eliberați au fost „grav răniți”

Rusia şi Ucraina au anunţat joi, 6 iulie, un schimb de prizonieri de război care implică întoarcerea a 45 de soldaţi de fiecare parte, informează Reuters.

Ministerul rus al Apărării a declarat că 45 de militari ruşi au fost eliberaţi din custodia ucraineană, a relatat agenţia de presă rusă RIA.

La rândul său, Andrii Iermak, şeful Cancelariei prezidenţiale ucrainene, a anunţat că 45 de militari şi doi civili au fost predaţi Ucrainei. Într-o postare pe Twitter, Iermak a spus că unii dintre cei eliberaţi au luptat la Mariupol şi în uzina siderurgică Azovstal din sudul oraşului, iar alţii au luptat pe linia frontului din alte părţi. "Fiecare dintre ei este un erou", a spus Iermak.

Anyway, there is some good news, too. We managed to get home 45 people from Russian captivity - two civilans, AFU, National Guards and Border Guards servicemen.

Defenders of Mariupol and Azovstal are among them. Some soldiers are wounded. pic.twitter.com/quk1wWpB80