Marti, 02 Septembrie 2025, ora 17:22
Rusia și Ucraina "nu sunt încă pregătite" pentru o întâlnire Putin-Zelenski, susține președintele turc Recep Tayyip Erdogan
Președintele turc Tayyip Erdogan a declarat marți, 2 septembrie, că a discutat despre modalități de a pune capăt războiului din Ucraina cu omologul său rus Vladimir Putin în timpul discuțiilor din China, dar și cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, prin telefon, și spune că părțile „nu sunt încă pregătite” pentru o întâlnire față în față, scrie Reuters.

Erdogan a vorbit cu reporterii la bordul avionului său, la întoarcerea din China, unde s-a întâlnit cu Putin și apoi a spus că l-a sunat și pe Zelenski. El a afirmat că discuțiile din ultimele luni dintre oficialii ruși și ucraineni de la Istanbul au arătat că drumul către pace rămâne deschis.

Turcia este în favoarea „ridicării treptate a nivelului negocierilor” pentru a transforma speranțele de pace în rezultate concrete, a spus el, adăugând că orice inițiativă va trebui în cele din urmă gestionată la nivelul liderilor, deși condițiile nu sunt încă îndeplinite.

Turcia, membră NATO, a menținut deschise canalele atât cu Moscova, cât și cu Kievul de la invazia Rusiei din 2022 și a căutat să medieze între ele.

