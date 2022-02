Clipe impresionante la Lisabona cu un fotbalist ucrainean în lacrimi aplaudat de tot stadionul

Momente emoționante la Lisabona cu un fotbalist ucrainean în prim plan.

Roman Yaremchuk a intrat pe teren în repriza a doua a meciului Benfica - Vitoria Guimares și a fost aplaudat la scena deschisă.

Fotbalistul trece prin clipe grele din cauza invadării țării natale de către Rusia.

Sportivului ucrainean i-au dat lacrimile chiar la intrarea pe gazon, el priminând și banderola de căpitan al Benficăi Lisabona de la belgianul Jan Vertonghen.

Ukrainian footballer Roman Yaremchuk comes on as a substitute for Benfica in Lisbon. Watch what happens. pic.twitter.com/H2HCZCq9Os