La un an de la înființare, unitatea rusească de drone „Rubikon” a devenit, potrivit experților, una dintre cele mai eficiente formațiuni tehnice de pe linia frontului. Într-o analiză recentă, publicată pe canalul său de Telegram, Maria Berlinska — coordonatoarea Centrului de Sprijin pentru Aero-reconstrucție din Ucraina — avertizează că această structură a provocat pierderi semnificative Forțelor Armate Ucrainene, atât în echipamente, cât și în vieți omenești, scrie Zerkalo Nedeli.

Potrivit datelor comunicate de Berlinska, „Rubikon” funcționează ca o rețea autonomă de grupuri bine instruite, cu sprijin logistic solid, și se află în proces de extindere accelerată. În toamna anului 2024, unitatea ar putea include între 5.000 și 6.000 de specialiști, distribuiți în formațiuni coordonate, capabile să opereze drone de atac, recunoaștere și sprijin tactic.

Zilele trecute, armata ucraineană a reușit să distrugă unul dintre punctele de comandă ale acestei unități, dar eficiența sa rămâne, în general, ridicată. De aici și necesitatea, afirmă Berlinska, ca Ucraina să treacă de la reacție la inițiativă.

Trei pași strategici pentru contracararea „Rubikonului”

În opinia sa, există trei măsuri esențiale care pot fi implementate rapid:

-Crearea unui „AntiRubikon” – o structură ucraineană dedicată vânătorii de echipaje rusești de drone, cu tactici și dotare similare. Fără un astfel de răspuns direct, susține Berlinska, frontul riscă să se destabilizeze într-un termen scurt.

-Preluarea și extinderea soluțiilor inovatoare folosite de partea adversă. Rusia a progresat semnificativ în utilizarea dronelor FPV, a sistemelor de apărare anti-FPV, a roboților de teren, a dronelor pe fibră optică și a platformelor de bombardament de tip Mavic. Unele dintre aceste soluții au fost adaptate din inițiative ucrainene anterioare, dar implementate mai eficient. Ucraina trebuie să își recupereze avansul tehnologic prin adaptare rapidă.

-Instituționalizarea transferului de bune practici între brigăzi. În prezent, multe unități ucrainene dezvoltă metode eficiente de luptă, dar lipsa unui mecanism formal de diseminare face ca aceste inovații să nu fie cunoscute sau utilizate la scară largă.

„Aceste schimbări sunt posibile într-o lună, dacă renunțăm la orgolii, competiții sterile, lipsa de comunicare sau la obiceiul de a păstra informația doar în cadrul propriei unități”, avertizează Berlinska. „Pentru fiecare clipă pierdută în astfel de conflicte interne, prețul e plătit în vieți — un cost ireversibil.”

Inovație militară din partea Rusiei: „drona-mamă” și noile configurații

Între timp, armata rusă continuă să experimenteze tactici combinate de drone. Recent, Forțele Armate Ucrainene au anunțat că au reușit să doboare, pentru prima dată, un sistem compus dintr-un „Orlan” (dronă de recunoaștere de dimensiuni medii), pe care erau atașate două drone FPV de atac. Aceste configurații permit livrarea și lansarea de vehicule explozive la distanțe mult mai mari decât permite raza lor obișnuită de acțiune.

Totodată, a fost identificat un nou tip de dronă de recunoaștere — modelul „Gerbera”, echipată cu o încărcătură de fragmentare, ceea ce indică o tranziție către drone de recunoaștere cu capacitate letală.

Aceste evoluții, observă specialiștii, indică o intensificare a inovării tactice din partea Rusiei, precum și o recalibrare constantă a mijloacelor de război electronic și mecanizat. În acest context, răspunsul Ucrainei nu poate fi fragmentar sau reactiv, ci trebuie să presupună o schimbare de paradigmă: de la adaptare la anticipare.

