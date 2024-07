Rusia va ataca din nou Ucraina din nord, avertizează șeful spionajului militar ucrainean

În curând, Rusia va ataca din nou Ucraina din nord, a declarat șeful serviciilor de informații militare ucrainene, Kirilo Budanov, într-un interviu publicat sâmbătă, 13 iulie.

Vorbind pentru postul de știri New Voice, Budanov a refuzat să precizeze dacă se referă la o ofensivă în regiuniele Sumî sau Cernihiv pentru a nu "provoca panică", dar a insistat că există deja indicii.

"Dacă încep să răspund la această întrebare (unde va fi atacul), vom provoca panică", a spus el. "Să spunem doar că există probleme, iar acestea tind să se agraveze".

"Nu există nicio catastrofă, dar este imposibil să nu vedem problemele. I-am spus deja cuiva din presa occidentală: Nu voi avea prea multe vești bune anul acesta, din păcate", a spus Budanov.

Ucraina ar putea fi nevoită să aștepte încă un an înainte de a lansa o nouă contraofensivă împotriva forțelor ruse, a declarat un oficial NATO pentru The New York Times.

În timpul summitului NATO de la Washington, DC, de săptămâna aceasta, membrii alianței au convenit să ofere Ucrainei un nou ajutor militar de 40 de miliarde de dolari pentru a lupta împotriva invaziei ruse.

Dar va dura săptămâni sau chiar luni pentru ca noul ajutor să ajungă în prima linie, notează NYT. Oficialul american a precizat că ucrainenii vor rămâne în defensivă în următoarele șase luni, dar într-o agitație constantă pe câmpul de luptă, care în cele din urmă nu va reuși să câștige teren semnificativ.

Donațiile de rachete, vehicule de luptă, muniție și apărare aeriană din Statele Unite și țările europene vor dura săptămâni, dacă nu luni, pentru a ajunge în linia frontului.

Unele dintre armele nou promise nu au fost încă cumpărate sau construite.

Secretarul de stat Antony J. Blinken a declarat că avioanele de luptă F-16 mult așteptate vor fi livrate în Ucraina în această vară.

Dar chiar și atunci, ele ar putea fi folosite mai ales în mod defensiv, deoarece aliații au dezbătut în marginea summitului NATO de la Washington dacă avioanele de război ar putea zbura în spațiul aerian rusesc pentru a ataca.

„În multe ocazii, ați putut vedea că putem decide, dar, din păcate, nu putem livra eficient”, a declarat miercuri președintele Gitanas Nauseda al Lituaniei într-un scurt interviu.

„Este o mare dezamăgire pentru mine personal, pentru că ucrainenii se așteaptă ca acele mărfuri să vină, acest echipament militar va ajunge în Ucraina”.

Majoritatea angajamentelor față de Ucraina la summitul NATO au fost descrise ca angajamente pe termen lung pentru a contribui la asigurarea securității țării în următorul deceniu.

