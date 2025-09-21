Putin intoxică presa occidentală. Informațiile pentru Bloomberg privind intensificarea atacurilor asupra Ucrainei ar putea fi opera Kremlinului, potrivit ISW

Autor: Veronica Andrei
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 11:21
746 citiri
Putin intoxică presa occidentală. Informațiile pentru Bloomberg privind intensificarea atacurilor asupra Ucrainei ar putea fi opera Kremlinului, potrivit ISW
Putin nu vrea să piardă Ucraina FOTO: Hepta

Agenția Bloomberg a publicat, sâmbătă, 20 septembrie, un material bazat pe informații oferite de persoane prezentate ca fiind din cercul de putere al Kremlinului. Acestea au declarat că Putin consideră escaladarea militară cea mai eficientă modalitate de a forța Kievul să accepte negocieri în termeni favorabili Rusiei. Sursele citate susțin, de asemenea, că președintele rus a ajuns la concluzia că administrația americană, condusă de Donald Trump, nu va întreprinde acțiuni majore pentru consolidarea apărării Ucrainei. Potrivit relatării, discuțiile ruso-americane din Alaska, pe 15 august, l-ar fi convins pe Putin că Washingtonul nu intenționează să se implice activ în conflict.

În articol se menționa că Moscova va continua atacurile asupra rețelei energetice și altor infrastructuri critice ucrainene. ISW notează că această retorică readuce în atenție campaniile de bombardamente asupra energiei electrice desfășurate în toamna și iarna 2022–2023, sugerând că Kremlinul dorește să inducă teamă în rândul populației înaintea sezonului rece.

Analiștii americani apreciază că scurgerea de informații către Bloomberg ar putea fi o acțiune deliberată, aprobată sau chiar inițiată de Putin, cu obiectivul de a spori tensiunile între oficialii europeni și americani, de a sublinia mesajul rusesc privind „inevitabilitatea” victoriei și de a slăbi coeziunea sprijinului occidental pentru Kiev.

În sprijinul acestei evaluări, ISW invocă și alte mișcări recente ale Moscovei – printre care dislocarea de trupe suplimentare în regiunea Donețk și incursiunile aeriene în spațiul NATO – considerate semnale ale intenției Kremlinului de a continua agresiunea militară nu doar împotriva Ucrainei, ci și, pe termen lung, împotriva Alianței Nord-Atlantice.

Accentul pus de sursele ruse pe presupusa lipsă de reacție a administrației Trump este interpretat de ISW drept o tentativă de exploatare a divergențelor dintre Statele Unite și partenerii europeni. Kremlinul urmărește de multă vreme să erodeze unitatea occidentală, iar această campanie s-ar fi intensificat după revenirea lui Trump la Casa Albă.

Potrivit ISW, în pofida retoricii, realitatea militară arată că armata rusă se confruntă cu limitări structurale care, până acum, au împiedicat-o să își atingă obiectivele strategice – fie preluarea controlului politic asupra întregii Ucraine, fie obținerea unei victorii decisive pe câmpul de luptă.

Armata ucraineană sfătuiește locuitorii din Kiev să se pregătească pentru atacurile dronelor rusești FPV de mari dimensiuni. „Clasicul sistem antiaerian va fi inutil”
Armata ucraineană sfătuiește locuitorii din Kiev să se pregătească pentru atacurile dronelor rusești FPV de mari dimensiuni. „Clasicul sistem antiaerian va fi inutil”
Un nou avertisment vine din interiorul forțelor armate ucrainene: Rusia ar putea intensifica atacurile asupra marilor orașe, inclusiv Kiev, utilizând drone FPV de dimensiuni mari, împotriva...
Șeful MI6, la final de mandat: „Putin a mușcat mai mult decât poate înghiți în Ucraina”
Șeful MI6, la final de mandat: „Putin a mușcat mai mult decât poate înghiți în Ucraina”
Richard Moore, directorul care părăsește conducerea serviciului britanic de spionaj extern (MI6), a transmis unul dintre cele mai dure mesaje la adresa războiului declanșat de Rusia în...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #atacuri, #informatii false, #Vladimir Putin , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ionel Ganea a castigat procesul si va primi o suma importanta
ObservatorNews.ro
Motivul crimei socante de la Tandarei. Cei doi frati se bateau pentru o casa care nu le apartinea
DigiSport.ro
Surpriza de proportii! Dan Petrescu, in negocieri pentru a-i lua locul "celui mai slab antrenor"

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Putin intoxică presa occidentală. Informațiile pentru Bloomberg privind intensificarea atacurilor asupra Ucrainei ar putea fi opera Kremlinului, potrivit ISW
  2. De ce evită politicienii o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile generalului Virgil Bălăceanu
  3. Vestul trebuie să fie dispus să lupte cu Rusia dacă oferă garanții de securitate Ucrainei. Avertisment de la liderul țării care are 1.300 km de graniță cu Rusia
  4. An de aur pentru viticultorii din Moldova. Producția de vin a explodat și promite o calitate superioară
  5. Rusia intră în criză economică profundă dacă războiul din Ucraina se oprește. Dar finanțarea luptelor devine din ce în ce mai dificilă. Groapa pe care Putin a săpat-o singur
  6. Iran suspendă colaborarea cu Agenția pentru Energie Atomică. Regimul de la Teheran este amenințat cu cele mai dure sancțiuni internaționale din ultimii 10 ani
  7. Planta comună care ține departe răcelile și întărește imunitatea. Medicii atrag atenția asupra ei, în sezonul de toamnă
  8. „Cea mai ieftină lovitură din lume”. NATO și Israel schimbă războiul cu drone cu un laser care valorează cât două cafele
  9. Vrei să devii judecător sau procuror? Care este procedura de admitere și câte posturi libere există în sistem
  10. Un nou antibiotic a demonstrat o eficiență ridicată în laborator împotriva unor bacterii rezistente la multiple medicamente