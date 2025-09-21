Putin intoxică presa occidentală. Informațiile pentru Bloomberg privind intensificarea atacurilor asupra Ucrainei ar putea fi opera Kremlinului, potrivit ISW

Agenția Bloomberg a publicat, sâmbătă, 20 septembrie, un material bazat pe informații oferite de persoane prezentate ca fiind din cercul de putere al Kremlinului. Acestea au declarat că Putin consideră escaladarea militară cea mai eficientă modalitate de a forța Kievul să accepte negocieri în termeni favorabili Rusiei. Sursele citate susțin, de asemenea, că președintele rus a ajuns la concluzia că administrația americană, condusă de Donald Trump, nu va întreprinde acțiuni majore pentru consolidarea apărării Ucrainei. Potrivit relatării, discuțiile ruso-americane din Alaska, pe 15 august, l-ar fi convins pe Putin că Washingtonul nu intenționează să se implice activ în conflict.

În articol se menționa că Moscova va continua atacurile asupra rețelei energetice și altor infrastructuri critice ucrainene. ISW notează că această retorică readuce în atenție campaniile de bombardamente asupra energiei electrice desfășurate în toamna și iarna 2022–2023, sugerând că Kremlinul dorește să inducă teamă în rândul populației înaintea sezonului rece.

Analiștii americani apreciază că scurgerea de informații către Bloomberg ar putea fi o acțiune deliberată, aprobată sau chiar inițiată de Putin, cu obiectivul de a spori tensiunile între oficialii europeni și americani, de a sublinia mesajul rusesc privind „inevitabilitatea” victoriei și de a slăbi coeziunea sprijinului occidental pentru Kiev.

În sprijinul acestei evaluări, ISW invocă și alte mișcări recente ale Moscovei – printre care dislocarea de trupe suplimentare în regiunea Donețk și incursiunile aeriene în spațiul NATO – considerate semnale ale intenției Kremlinului de a continua agresiunea militară nu doar împotriva Ucrainei, ci și, pe termen lung, împotriva Alianței Nord-Atlantice.

Accentul pus de sursele ruse pe presupusa lipsă de reacție a administrației Trump este interpretat de ISW drept o tentativă de exploatare a divergențelor dintre Statele Unite și partenerii europeni. Kremlinul urmărește de multă vreme să erodeze unitatea occidentală, iar această campanie s-ar fi intensificat după revenirea lui Trump la Casa Albă.

Potrivit ISW, în pofida retoricii, realitatea militară arată că armata rusă se confruntă cu limitări structurale care, până acum, au împiedicat-o să își atingă obiectivele strategice – fie preluarea controlului politic asupra întregii Ucraine, fie obținerea unei victorii decisive pe câmpul de luptă.

