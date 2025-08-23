Condițiile Rusiei pentru „pace”. Putin cere capitularea Ucrainei

La trei ani de la declanșarea invaziei asupra Ucrainei, președintele rus Vladimir Putin propune o formulă de „pace” care seamănă mai degrabă cu o listă de capitulare condiționată. Potrivit unor surse citate de agenția Reuters, în cadrul recentului summit cu Donald Trump, desfășurat în Alaska, liderul de la Kremlin a formulat trei cerințe clare: cedarea completă a regiunii Donbas, renunțarea definitivă la aspirațiile de aderare la NATO și neutralitatea militară a Ucrainei, fără trupe occidentale pe teritoriul acesteia.

Surse rusești, apropiate de procesul decizional de la Kremlin, afirmă că Moscova ar fi dispusă să renunțe la unele dintre pretențiile sale teritoriale din vara anului 2024 – când solicita oficial recunoașterea anexării a patru regiuni: Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie. În schimb, Rusia solicită în prezent doar controlul total al regiunii Donbas, unde deja deține peste 88% din teritoriu, potrivit estimărilor occidentale.

Ca gest de aparentă concesie, Putin ar fi gata să „returneze” părți minore din regiunile Harkov, Sumî și Dnipropetrovsk, ocupate temporar de armata rusă. Condițiile însă vin la pachet cu o cerință majoră: Ucraina să accepte, prin documente cu caracter juridic internațional, că nu va adera niciodată la NATO și că nu va permite desfășurarea de trupe occidentale, nici măcar sub mandat de menținere a păcii.

Ads

„Putin este pregătit pentru pace — dar o pace pe compromisuri”, a declarat una dintre sursele citate de Reuters. „Acesta a fost mesajul transmis lui Trump.”

Ucraina: „O astfel de pace înseamnă desființarea noastră”

Reacția Kievului nu s-a lăsat așteptată. Președintele Volodimir Zelenski a reafirmat că Ucraina nu va renunța niciodată la teritorii recunoscute internațional, indiferent de presiunile venite dinspre Rusia sau chiar din partea unor parteneri occidentali tentați să grăbească un compromis.

„Dacă ne retragem din est, dacă cedăm Donbasul, înseamnă să pierdem cea mai solidă linie de apărare pe care o avem. E vorba de supraviețuirea noastră ca stat”, a afirmat liderul ucrainean.

Zelenski a reamintit că integrarea în NATO este stipulată în Constituția Ucrainei și că Moscova nu are niciun drept de veto asupra parcursului strategic al unei țări suverane.

Între timp, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a confirmat că nu există nicio întâlnire planificată între Putin și Zelenski. „Președintele Putin este pregătit să se întâlnească, dar numai dacă agenda este clar definită. Momentan, aceasta nu există,” a declarat Lavrov pentru NBC News.

Ads

Trump, între mediere și frustrare

Președintele american Donald Trump, aflat în plină ofensivă diplomatică și promotor al unui summit trilateral, a încercat să medieze direct un dialog între Putin și Zelenski. Deși, la începutul săptămânii, Trump anunțase „progrese semnificative” în conturarea unui acord de pace, evoluțiile ulterioare i-au temperat entuziasmul.

„Dacă nu se organizează o întâlnire, voi înțelege de ce. Dar în două săptămâni voi lua o decizie. Vom vedea exact cine blochează procesul,” a spus Trump vineri, 22 august. A sugerat inclusiv reimpunerea unor sancțiuni sau tarife vamale „masive” asupra Rusiei dacă nu se înregistrează progrese.

În același timp, Trump a fost criticat pentru aparenta sa disponibilitate de a lua în considerare cedări teritoriale din partea Ucrainei, fapt care a alarmat liderii europeni. Cu toate acestea, în cadrul unui summit recent la Washington cu lideri europeni și Zelenski, președintele american a părut să revină la o poziție de sprijin față de securitatea europeană post-conflict.

Ads

Rusia continuă atacurile, Kievul lovește infrastructura strategică rusă

Pe fondul acestor tatonări diplomatice, confruntările armate nu au încetat. Joi noaptea, forțele ucrainene au reușit să distrugă un segment important al conductei de petrol Drujba, infrastructură strategică pentru Rusia. Atacul vine într-un moment în care Moscova intensifică bombardamentele, inclusiv în vestul Ucrainei: 574 de drone și 40 de rachete au fost lansate într-un singur atac aerian, considerat cel mai mare din acest an.

UE avertizează: „Este o capcană întinsă de Putin”

Oficialii europeni se declară tot mai sceptici față de „oferta de pace” venită din partea Rusiei. Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE, a avertizat vineri, într-un interviu pentru BBC, că o eventuală acceptare a cererilor lui Putin ar echivala cu recompensarea agresiunii:

„Discuția a ajuns să se concentreze pe ce ar trebui să cedeze Ucraina, dar uităm că Rusia nu a făcut niciun gest real de concesie. Ei sunt agresorii, cei care au atacat și ucis civili.”

„Este exact capcana pe care Putin vrea să ne facă să o acceptăm — o pace în termeni rusești, care doar prelungește conflictul și subminează principiile fundamentale ale ordinii internaționale,” a adăugat Kallas.

Într-o mișcare cu o încărcătură simbolică puternică, Putin a vizitat vineri orașul închis Sarov — nucleul programului nuclear militar rus — un gest interpretat ca un semnal indirect că Federația Rusă nu este dispusă să renunțe la nicio pârghie strategică în actualul conflict.

Ads