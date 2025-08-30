Putin încearcă să intimideze statele care sprijină Ucraina. ”Războiul a atins Uniunea Europeană”

Lovitura cu rachete lansată recent de Rusia asupra Kievului, care a avariat și sediul British Council, a readus în prim-plan metodele regimului Putin, pentru care distincția dintre obiective militare și simboluri ale cooperării internaționale pare să nu mai existe.

Premierul britanic Keir Starmer l-a acuzat deschis pe liderul de la Kremlin de „subminarea păcii”, într-un moment în care, dincolo de front, se poartă negocieri sensibile între Statele Unite, Ucraina și Rusia privind o posibilă soluționare a conflictului. În acest context, rolul Marii Britanii rămâne unul esențial – atât în consultările diplomatice, cât și în modelarea unui viitor cadru de securitate post-conflict.

The Telegraph notează că este dificil de interpretat atacul asupra unor instituții culturale precum British Council sau asupra misiunii Uniunii Europene de la Kiev altfel decât ca pe un gest deliberat de sfidare față de procesul de negociere în curs. Un diplomat european a comentat, fără echivoc: „Războiul a atins Uniunea Europeană. Și nimeni nu mă poate convinge că nu a fost intenția lui Putin”.

Strategie dublă

Potrivit publicației britanice, momentul ales pentru această ofensivă sugerează o strategie dublă: intimidarea aliaților Ucrainei și transmiterea unui mesaj politic înaintea oricărui eventual acord. Nu este exclus, scriu jurnaliștii britanici, ca Putin să fi decis pur și simplu să continue politica de destabilizare a Europei prin metode deja familiare – de la tentativele de asasinat la adresa unor oficiali occidentali, cum ar fi conducerea companiei Rheinmetall, până la valurile recente de colete-capcană expediate în mai multe capitale europene.

În ceea ce privește British Council – o instituție cunoscută pentru promovarea limbii engleze și a cooperării educaționale –, aceasta nu poate fi, sub nicio formă, o țintă legitimă. Sugestiile Kremlinului că ar exista activități „de spionaj” sunt, scrie The Telegraph, „sumbră propagandă fără temei”.

În acest sens, publicația susține că Londra trebuie să rămână fermă. Presiunea asupra Rusiei – prin sprijin acordat Ucrainei și prin menținerea sancțiunilor economice – trebuie să continue. Premierului Starmer i se cere o poziție clară, lipsită de ambiguități, în fața acestui nou test de reziliență politică.

„Propaganda rusă pare să acorde Marii Britanii un rol central în sprijinul acordat Ucrainei – uneori chiar atribuindu-i responsabilitatea pentru eșecurile Kremlinului. Poate că n-ar trebui să ne deranjeze acest lucru”, scriu jurnaliștii. „Dimpotrivă, poate ar fi timpul să devenim cu adevărat ceea ce Rusia se teme că suntem: un obstacol permanent în calea ambițiilor lui Putin – pe câmpul de luptă, la masa negocierilor și în reconstrucția păcii postbelice.”

Între timp, bilanțul atacului din 28 august rămâne sumbru. Doar într-un bloc de locuințe din cartierul Darnîțki al Kievului, 22 de persoane și-au pierdut viața. Într-un alt punct al orașului, o altă victimă a fost confirmată, iar autoritățile ucrainene anunță că opt persoane sunt încă date dispărute.

