Pentru Putin, pacea înseamnă moarte. Și el știe asta, susține fostul cel mai mare investitor străin de portofoliu din Rusia

Într-o Rusie în care moartea a devenit o monedă de schimb politică, un om pare să fi înțeles că propria-i supraviețuire depinde de continuarea războiului din Ucraina. Vladimir Putin nu mai luptă nici pentru Donbas, nici pentru Crimeea – ci pentru viața sa, susține în Daily Mail, William Browder, CEO și cofondator al Hermitage Capital Management, consilierul de investiții al Hermitage Fund, care a fost anterior cel mai mare investitor străin de portofoliu din Rusia.

Mai bine de un milion de ruși au fost uciși sau răniți grav în războiul pe care Kremlinul l-a declanșat în 2022 sub pretextul unei „operațiuni militare speciale”. Însă, în spatele cortinei, adevărata miză nu este teritorială, ci existențială: dacă se instalează pacea, Putin riscă să fie asasinat, înlăturat prin forță sau judecat drept criminal de război într-un tribunal internațional. În lumea în care a ales să domnească, aceea a puterii întrețesute cu frica, liniștea este mai periculoasă decât conflictul.

A construit în jurul său un sistem mafiot în care războiul e garantul puterii, iar pacea – semnalul de alarmă pentru un colaps intern. Un stat în care funcționează doar reflexele de supraviețuire, nu și instituțiile. Așa cum Machiavelli avertiza în urmă cu jumătate de mileniu, tiranii nu pot domni decât în stare de asediu permanent. Iar Putin a înțeles lecția mai bine decât oricine altcineva, subliniază Browder.

De la început, narațiunea Kremlinului a fost una istoricistă, cu accente de imperialism recuperator: Ucraina, susține el, nu este decât o parte „naturală” a Rusiei istorice, iar alipirea ei este o misiune națională. În realitate, nu e vorba nici de limbă, nici de identitate, ci de frică. Frica de a deveni vulnerabil. Frica de a fi tras la răspundere.

Rușii trăiesc tot mai prost

Acasă, rușii trăiesc tot mai prost. Standardele de viață s-au degradat sub nivelul celor din perioada sovietică, economia șchioapătă, inflația roade salariile, iar corupția a devenit nu doar endemică, ci sistemică. Nu mai vorbim de birocrație sau oligarhie, ci de o cleptocrație brutală. În vârful acestui sistem: Vladimir Putin, în ipostaza de „naș” absolut.

Știu ce înseamnă asta. Din 2005, numele meu se află pe lista neagră a Kremlinului. Mi s-a interzis accesul în Rusia, după ce am refuzat să cedez controlul asupra fondului meu de investiții. Într-un jaf de stat, regimul a sustras 230 de milioane de dolari din taxele plătite de firma mea. Patru ani mai târziu, avocatul meu și prieten apropiat, Serghei Magnițki, a fost bătut până la moarte într-o celulă de izolare din Moscova, pentru că a avut curajul să denunțe această crimă financiară.

Moartea, în Rusia, nu mai este o excepție. A devenit regula nescrisă a regimului. Politicieni, jurnaliști, oameni de afaceri – toți pot sfârși aruncați de la etaj, otrăviți sau pulverizați în mașini-capcană. Putin știe asta și trăiește cu spaima propriei execuții. A construit un sistem care nu-i oferă ieșire. Dacă nu conduce, dispare.

Putin a venit în Alaska nu pentru a negocia, ci pentru a-și salva regimul de la colaps economic

Vizita recentă din Alaska, prezentată drept „summit al păcii”, a fost de fapt o piesă de teatru cu miză strategică: Putin a venit nu pentru a negocia, ci pentru a-și salva regimul de la colaps economic. Trump, prins în propriile promisiuni nerealiste de campanie – că va opri războiul în 24 de ore – s-a dovedit vulnerabil. A oferit ultimatumuri fără dinți, sancțiuni anunțate fără urmări, iar sprijinul militar pentru Ucraina a fost redus la tăcere.

Putin a înțeles semnalul: poate continua. Și a profitat.

A lăudat leadershipul lui Trump, a transferat vina pe umerii Ucrainei și, cel mai probabil, a negociat pe sub masă condiții avantajoase pentru interesele rusești. Despre ce s-a discutat cu adevărat la masa tratativelor nu vom ști, dar putem bănui. Interese în minerit, infrastructură, concesiuni? Istoria recentă ne-a învățat că liderii nu se vând ieftin – dar se vând.

Deși teoretic era pasibil de arestare imediat ce a pus piciorul pe pământ american, Putin a fost tratat ca un lider „legitim”. Asta și-a dorit să transmită: că este, în continuare, un actor de calibru în geopolitică. Chiar dacă faptele îl condamnă.

În realitate, Rusia este o mașină greoaie urcată pe o rampă abruptă. Iar șoferul, de teamă să nu piardă controlul, calcă accelerația până la capăt, ignorând zgomotul de fundal, ignorând victimele de pe margine. Pentru Putin, nu există frână. Doar prăpastie, conchide William Browder.

