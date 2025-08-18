Pentru Putin, pacea înseamnă moarte. Și el știe asta, susține fostul cel mai mare investitor străin de portofoliu din Rusia

Autor: Veronica Andrei
Luni, 18 August 2025, ora 18:05
895 citiri
Pentru Putin, pacea înseamnă moarte. Și el știe asta, susține fostul cel mai mare investitor străin de portofoliu din Rusia
Președintele rus, Vladimir Putin FOTO kremlin.ru

Într-o Rusie în care moartea a devenit o monedă de schimb politică, un om pare să fi înțeles că propria-i supraviețuire depinde de continuarea războiului din Ucraina. Vladimir Putin nu mai luptă nici pentru Donbas, nici pentru Crimeea – ci pentru viața sa, susține în Daily Mail, William Browder, CEO și cofondator al Hermitage Capital Management, consilierul de investiții al Hermitage Fund, care a fost anterior cel mai mare investitor străin de portofoliu din Rusia.

Mai bine de un milion de ruși au fost uciși sau răniți grav în războiul pe care Kremlinul l-a declanșat în 2022 sub pretextul unei „operațiuni militare speciale”. Însă, în spatele cortinei, adevărata miză nu este teritorială, ci existențială: dacă se instalează pacea, Putin riscă să fie asasinat, înlăturat prin forță sau judecat drept criminal de război într-un tribunal internațional. În lumea în care a ales să domnească, aceea a puterii întrețesute cu frica, liniștea este mai periculoasă decât conflictul.

A construit în jurul său un sistem mafiot în care războiul e garantul puterii, iar pacea – semnalul de alarmă pentru un colaps intern. Un stat în care funcționează doar reflexele de supraviețuire, nu și instituțiile. Așa cum Machiavelli avertiza în urmă cu jumătate de mileniu, tiranii nu pot domni decât în stare de asediu permanent. Iar Putin a înțeles lecția mai bine decât oricine altcineva, subliniază Browder.

De la început, narațiunea Kremlinului a fost una istoricistă, cu accente de imperialism recuperator: Ucraina, susține el, nu este decât o parte „naturală” a Rusiei istorice, iar alipirea ei este o misiune națională. În realitate, nu e vorba nici de limbă, nici de identitate, ci de frică. Frica de a deveni vulnerabil. Frica de a fi tras la răspundere.

Rușii trăiesc tot mai prost

Acasă, rușii trăiesc tot mai prost. Standardele de viață s-au degradat sub nivelul celor din perioada sovietică, economia șchioapătă, inflația roade salariile, iar corupția a devenit nu doar endemică, ci sistemică. Nu mai vorbim de birocrație sau oligarhie, ci de o cleptocrație brutală. În vârful acestui sistem: Vladimir Putin, în ipostaza de „naș” absolut.

Știu ce înseamnă asta. Din 2005, numele meu se află pe lista neagră a Kremlinului. Mi s-a interzis accesul în Rusia, după ce am refuzat să cedez controlul asupra fondului meu de investiții. Într-un jaf de stat, regimul a sustras 230 de milioane de dolari din taxele plătite de firma mea. Patru ani mai târziu, avocatul meu și prieten apropiat, Serghei Magnițki, a fost bătut până la moarte într-o celulă de izolare din Moscova, pentru că a avut curajul să denunțe această crimă financiară.

Moartea, în Rusia, nu mai este o excepție. A devenit regula nescrisă a regimului. Politicieni, jurnaliști, oameni de afaceri – toți pot sfârși aruncați de la etaj, otrăviți sau pulverizați în mașini-capcană. Putin știe asta și trăiește cu spaima propriei execuții. A construit un sistem care nu-i oferă ieșire. Dacă nu conduce, dispare.

Putin a venit în Alaska nu pentru a negocia, ci pentru a-și salva regimul de la colaps economic

Vizita recentă din Alaska, prezentată drept „summit al păcii”, a fost de fapt o piesă de teatru cu miză strategică: Putin a venit nu pentru a negocia, ci pentru a-și salva regimul de la colaps economic. Trump, prins în propriile promisiuni nerealiste de campanie – că va opri războiul în 24 de ore – s-a dovedit vulnerabil. A oferit ultimatumuri fără dinți, sancțiuni anunțate fără urmări, iar sprijinul militar pentru Ucraina a fost redus la tăcere.

Putin a înțeles semnalul: poate continua. Și a profitat.

A lăudat leadershipul lui Trump, a transferat vina pe umerii Ucrainei și, cel mai probabil, a negociat pe sub masă condiții avantajoase pentru interesele rusești. Despre ce s-a discutat cu adevărat la masa tratativelor nu vom ști, dar putem bănui. Interese în minerit, infrastructură, concesiuni? Istoria recentă ne-a învățat că liderii nu se vând ieftin – dar se vând.

Deși teoretic era pasibil de arestare imediat ce a pus piciorul pe pământ american, Putin a fost tratat ca un lider „legitim”. Asta și-a dorit să transmită: că este, în continuare, un actor de calibru în geopolitică. Chiar dacă faptele îl condamnă.

În realitate, Rusia este o mașină greoaie urcată pe o rampă abruptă. Iar șoferul, de teamă să nu piardă controlul, calcă accelerația până la capăt, ignorând zgomotul de fundal, ignorând victimele de pe margine. Pentru Putin, nu există frână. Doar prăpastie, conchide William Browder.

Cum s-ar putea încheia războiul Rusiei împotriva Ucrainei? Două scenarii probabile
Cum s-ar putea încheia războiul Rusiei împotriva Ucrainei? Două scenarii probabile
Summitul recent dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, desfășurat în Alaska, s-a încheiat fără un progres vizibil în direcția păcii în Ucraina. Cu...
Zece măsuri care ar putea determina revenirea lui Vladimir Putin la masa negocierilor, propuse de un fost comandant al trupelor aliate în Europa
Zece măsuri care ar putea determina revenirea lui Vladimir Putin la masa negocierilor, propuse de un fost comandant al trupelor aliate în Europa
Primirea președintelui rus Vladimir Putin în Alaska, unde a fost întâmpinat de omologul american Donald Trump cu onoruri oficiale, inclusiv covor roșu și survol al avioanelor de luptă, a...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #Vladimir Putin, #pace, #Donald Trump , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Pare ireal, dar e adevarat"! Inainte de "nunta secolului", au semnat contractul: primeste o avere, pe viata, in cazul despartirii
Digi24.ro
"Trump a vrut sa se ridice si sa plece". Solicitarea lui Putin care a starnit revolta presedintelui american
DigiSport.ro
S-a intalnit cu Vladimir Putin la Moscova si presedintele rus i-a pus o intrebare total neasteptata: "Am spus 'da'!"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Racheta de croazieră ucraineană „Flamingo”, mai puternică decât Tomahawk, a intrat în producție de serie
  2. Cinci lucruri pe care Zelenski trebuie să le evite în discuțiile cu Trump, pentru a nu risca repetarea confruntării din Biroul Oval
  3. Europa riscă să se prezinte ca un obstacol în întâlnirea lui Zelenski cu Trump ANALIZĂ
  4. Diplomația britanică l-a pregătit pe Zelenski pentru întâlnirea cu Trump: „Să-l laude mai mult”
  5. „Să fim conștienți de reflexele rusești”. Diferența de ADN care explică de ce America gândește global, iar Rusia instinctiv, teritorial - ANALIZĂ
  6. Ce ar însemna pentru Ucraina cedarea Donbasului către Rusia. „Dacă Marina Regală Britanică e staționată în portul Odesa, atunci sunt de acord”
  7. Pentru Putin, pacea înseamnă moarte. Și el știe asta, susține fostul cel mai mare investitor străin de portofoliu din Rusia
  8. La un pas de crimă. Femeie dintr-un centru maternal, înjunghiată de fostul concubin. Unde a fost găsit agresorul
  9. Casa Albă vrea să afle de la oficialii ucraineni dacă Zelenski va purta costum sau cravată la întâlnirea cu Trump
  10. Donald Trump în ziua în care se împarte Ucraina: „Am încheiat 6 războaie în 6 luni. Voi reuși, mereu reușesc”