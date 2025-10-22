Kremlinul nu este hotărât să încheie rapid războiul și nu așteaptă progrese în procesul de negocieri cu Ucraina, iar generalii ruși i-au promis deja liderului rus Vladimir Putin că vor cuceri Kupiansk și Pokrovsk, scrie publicația rusă „Verstka”, cu referire la surse.

Citând o sursă apropiată administrației prezidențiale ruse, publicația notează că partea rusă nu este mulțumită de ideea unui acord cu Ucraina pe linia de contact.

„De fapt, nu ne-am înțeles niciodată asupra a nimic, cerințele Moscovei nu au fost îndeplinite, oprirea acum înseamnă că în curând ne vom confrunta cu aceleași riscuri și ne vom întoarce de unde am plecat, doar că trupele ucrainene își vor recăpăta și ele puterile. În același timp, dacă semnăm o declarație prin care ne oprim pe linie, atunci trebuie să ne întâlnim cu Zelenski. De ce are nevoie Putin de asta?”, a spus el.

Interlocutorul publicației susține că Moscova „nu s-a speriat” de amenințările cu livrări de rachete Tomahawk și este gata să continue războiul, „epuizând Occidentul”, sătul de costurile tot mai mari pentru Kiev.

Un alt expert rus care lucrează cu Kremlinul a declarat că este „prea devreme” pentru pace.

„Marele Stat Major și comandanții militari i-au promis deja lui Putin Pokrovsk și Kupiansk. Și acum au loc bătălii aprige acolo. Până când nu ne vom stabili pe aceste poziții, nu vom vorbi despre linia frontului”, a spus el.

Conform evaluării sale, procesul de negocieri din luna mai a fost amânat tocmai pentru a îmbunătăți pozițiile trupelor ruse.

O altă sursă a publicației, care lucrează cu blocul politic intern al Kremlinului, a declarat că „Trump, ca și înainte, nu are nimic de oferit nici nouă, nici lor”, așa că „a cerși ca un avion să treacă pe deasupra unei țări și a stârni tot acest haos” nu are sens.

Planurile de pace ale lui Trump aproape au ajuns într-un impas

Până acum, eforturile lui Trump în privința Ucrainei au realizat un singur lucru - să infirme propriile sale afirmații dubioase conform cărora Putin își dorește pacea.

Dacă Trump avea nevoie de confirmarea că Putin nu era pregătit pentru pace în Ucraina, a primit-o când dronele rusești au atacat centralele electrice ucrainene, iar Rusia a revenit la strategia sa brutală de a folosi iarna ca armă împotriva civililor.

Președintele SUA sperase la semne de schimbare reală a politicii din partea Rusiei pentru a justifica reluarea diplomației sale personale cu Putin. Însă liderul de la Kremlin nu a făcut decât să-și joace cartea clasică, sunându-l pe Trump cu o zi înainte de a-l primi pe Zelenski la Casa Albă, demonstrând flexibilitate menită să atenueze noua presiune asupra SUA.

La acea vreme, Trump lua în considerare trimiterea de rachete de croazieră Tomahawk în Ucraina, ceea ce ar fi permis forțelor Kievului să ajungă adânc în Rusia. Dar, după ce a vorbit cu Putin, a abandonat ideea și a încercat în schimb să facă presiuni asupra lui Zelenski. Cu toate acestea, o convorbire telefonică între Marco Rubio și Serghei Lavrov, luni, a arătat că orice nou summit ar repeta impasul din Alaska.

„Rusia nu și-a schimbat fundamental poziția pe care Ucraina nu ar putea-o accepta niciodată. Vrea ca Kievul să cedeze teritorii în două regiuni estice, Lugansk și Donețk, pe care nu a reușit să le cucerească complet în trei ani de lupte. Ucraina susține că o astfel de mișcare ar face-o periculos de vulnerabilă la un viitor atac rusesc.

Trump a revenit acum la poziția sa anterioară, conform căreia adversarii ar trebui să înceteze luptele pe linia frontului actuală. Acest impas îi convine lui Putin, care nu dă niciun semn că ar dori să înceteze luptele și ar putea avea nevoie de mai mult timp pentru a-și continua războiul de uzură pentru a cuceri cât mai mult teritoriu ucrainean înainte de orice discuții de pace. După o săptămână de dispute și schimbări de poziții, puține lucruri s-au schimbat.

