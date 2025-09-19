Frica de Putin crește în Europa, după ce dronele rusești au ajuns în Polonia FOTO: Hepta

Deși confruntat cu pierderi colosale în Ucraina, Vladimir Putin pare să fi găsit alte fronturi unde, în mod surprinzător, marchează puncte decisive. Nu este vorba despre tranșeele înghețate din Donbas, ci despre o luptă geopolitică mai amplă, dusă în umbra unei ordini internaționale aflate în derivă, scrie The Hill.

După mai bine de trei ani de la declanșarea „operațiunii speciale” cum numește Putin invazia din Ucraina, armata rusă este epuizată, cu aproximativ 1,1 milioane de victime raportate de surse occidentale și fără câștiguri teritoriale relevante. Totuși, dincolo de câmpul de luptă, Kremlinul pare să își fi adaptat strategia – și o face cu un succes îngrijorător pentru Occident.

Un sistem internațional în dezechilibru

Scopul inițial al Rusiei – subminarea hegemoniei americane și a ordinii globale postbelice – pare să fie, cel puțin parțial, atins. NATO este fragmentat, iar Consiliul de Securitate al ONU este, în multe privințe, paralizat. În acest vid de putere, Putin și Xi Jinping își promovează propria viziune asupra unei lumi „multipolare” – o formulă care maschează ambițiile imperiale ale celor două regimuri autoritare.

Pe 1 septembrie, la reuniunea Organizației de Cooperare de la Shanghai – structură sprijinită de China și Rusia – liderii celor două puteri au fost în centrul unei noi arhitecturi internaționale care prinde contur. Printre participanți s-au numărat și lideri ai unor state NATO, precum Recep Tayyip Erdoğan și Robert Fico, dar și premierul indian Narendra Modi – un actor economic esențial pentru Rusia, mai ales prin achizițiile masive de petrol.

Statele Unite și partenerii transatlantici au fost, semnificativ, absenți.

Un nou „contract global”?

Tot în această atmosferă tensionată, China a prezentat un document de politică externă intitulat „Inițiativa pentru Guvernanță Globală” – o propunere care, în esență, contestă legitimitatea actualului sistem internațional și sugerează un nou „cadru just și echitabil”. Retorica este ambalată diplomatic, cu referiri formale la ONU, însă esența este clară: Beijingul intenționează să-și asume un rol central în ceea ce numește „o comunitate globală cu un viitor comun”.

În paralel, Putin joacă un rol activ în susținerea acestei viziuni, inclusiv prin escaladarea conflictului cu NATO – nu neapărat prin confruntări directe, ci printr-un război hibrid tot mai agresiv.

Războiul invizibil: drone, sabotaje, migrație forțată

Recent, Kremlinul a atacat infrastructuri esențiale în Polonia și România – ambele membre NATO – inclusiv aeroportul Rzeszów-Jasionka, esențial pentru logistica sprijinului militar acordat Ucrainei. În România, o dronă militară rusească a traversat spațiul aerian fără a fi doborâtă, fiind însoțită de două F-16 până a revenit în Ucraina. Este un semnal periculos despre lipsa de reacție fermă din partea Alianței.

Acțiunile hibride nu sunt o noutate: asasinate, incendieri, interferențe electorale, sabotaje asupra cablurilor submarine, atacuri cibernetice și chiar tentative de atentate asupra aeronavelor de transport. În fața acestora, reacția Occidentului a fost, cel mai adesea, una de condamnare simbolică – insuficientă pentru a descuraja repetarea lor.

Un exemplu recent: SUA au renunțat la mai multe programe de combatere a dezinformării rusești, în ciuda faptului că spațiul digital este tot mai infestat de conținut fals produs cu ajutorul inteligenței artificiale.

Africa și migrația – alte fronturi ale confruntării

Moscova continuă să exploateze crizele din Africa. În Libia, generalul Khalifa Haftar – aliat al Kremlinului – este acuzat că susține traficul de migranți spre Belarus, facilitând astfel un nou val de presiune asupra granițelor estice ale Europei. Este o strategie menită să destabilizeze țările NATO de la periferie și să erodeze coeziunea europeană din interior.

În paralel, influența rusă în Sahel a contribuit la pierderea unor baze militare americane importante – cum ar fi cea din Niger – consolidând astfel rețeaua de interese ruso-chineză în Africa.

Un Occident în retragere

Percepția este că SUA și aliații săi cedează teren, mai mult prin inacțiune decât prin înfrângeri explicite. Fiecare pas înapoi, fiecare ezitare, oferă Kremlinului și Beijingului o victorie simbolică și strategică. Inclusiv administrația Trump este criticată pentru decizii recente care au slăbit mecanismele de responsabilizare a Rusiei pentru crimele de război din Ucraina.

În acest context, NATO trebuie să revină la o poziție de fermitate. Apelurile pentru instituirea unei zone de interdicție aeriană în vestul Ucrainei sunt tot mai frecvente, dar până acum nu au fost puse în aplicare, scrie The Hill.

Miza: nu doar Ucraina, ci și ordinea globală

Pentru Putin, Ucraina este doar începutul. Scopul final este subminarea completă a NATO. Iar pentru Xi Jinping, o victorie rusească este cheia pentru instaurarea unei ordini internaționale în care Occidentul este redus la statutul de spectator.

Dacă SUA și Uniunea Europeană nu își regăsesc capacitatea de reacție strategică, riscăm să asistăm nu doar la pierderea Ucrainei, ci la o schimbare fundamentală a ordinii mondiale în care trăim, avertizează publicația.

