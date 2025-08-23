Putin vizitează centrul de cercetare pentru arme nucleare din orașul închis Sarov, ca răspuns la declarațiile lui Trump că Ucraina nu poate învinge fără să lovească Rusia

Într-un gest cu valențe simbolice greu de ignorat, președintele rus Vladimir Putin a efectuat, vineri, 22 august, o vizită în orașul închis Sarov, unde se afla sediul principalului centru de cercetare al Rusiei în domeniul armelor nucleare, potrivit agenției de stat RIA Novosti.

Vizita vine la doar o zi după ce președintele american Donald Trump a declarat că Ucraina „nu are nicio șansă să câștige războiul” dacă nu i se permite să lovească ținte de pe teritoriul Federației Ruse. Trump a acuzat administrația Biden că a limitat capacitatea Kievului de a „riposta” și permite doar acțiuni defensive.

„E foarte greu, dacă nu imposibil, să câștigi un război fără să ataci țara invadatoare. Este ca o echipă sportivă cu o defensivă fantastică, dar căreia nu i se permite să joace în atac. Nu ai nicio șansă de victorie! „Așa este și cu Ucraina și Rusia. Joe Biden, corupt și profund incompetent, nu a permis Ucrainei să lupte cu adevărat. Doar să se apere. Și cum s-a terminat asta?... Urmează vremuri interesante!”” a scris Trump pe rețeaua sa Truth Social.

Mesajul transmis de liderul de la Kremlin

Putin a fost însoțit la Sarov de o delegație de rang înalt, care l-a inclus pe șeful Statului Major General al armatei ruse, Valeri Gherasimov, vicepremierul Denis Manturov, directorul Rosatom Aleksei Ligaciov, adjunctul șefului Administrației Prezidențiale Serghei Kirienko și guvernatorul regiunii Nijni Novgorod, Gleb Nikitin.

Potrivit sursei citate, Putin s-a întâlnit cu angajați ai industriei nucleare și a depus flori la monumentul dedicat lui Igor Kurceatov, proiectantul-șef al primei bombe atomice sovietice. Orașul Sarov este un centru strategic extrem de securizat – accesul este restricționat inclusiv pentru cetățenii ruși, fiind păzit permanent de armată.

Aici se află Centrul Federal Nuclear al Rusiei, cunoscut și sub denumirea de Institutul Științific de Cercetare a Fizicii Experimentale (VNIIEF), aflat sub controlul Rosatom, compania de stat responsabilă cu programul nuclear. Institutul are un rol-cheie în dezvoltarea, producerea, stocarea și modernizarea arsenalului nuclear al Rusiei.

Vizita liderului de la Kremlin în inima programului nuclear rus survine la mai puțin de o săptămână după întâlnirea cu Trump, în cadrul unui summit desfășurat la Anchorage, Alaska, pe 15 august – prima întrevedere directă între cei doi de la declanșarea invaziei rusești în Ucraina.

La scurt timp după acel summit, Trump a avut consultări separate cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și lideri europeni la Washington, anunțând o posibilă întâlnire directă între Zelenski și Putin drept „următorul pas” în procesul de pace. Trump a stabilit un nou termen – două săptămâni – pentru a vedea dacă Rusia e „serioasă” în privința negocierilor.

Dar semnalele transmise de Moscova par să contrazică optimismul afișat de liderul american. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat pe 22 august că nu este planificată nicio întâlnire între Putin și Zelenski, în timp ce Rusia continuă să desfășoare atacuri aeriene de amploare asupra infrastructurii ucrainene. Moscova nu a arătat nicio disponibilitate de a accepta un armistițiu în timpul negocierilor.

