"Ruşii ar fi ajuns în 4 ore la Kiev, dar un general a greșit", dezvăluie Trump. "La cum îl știu pe Putin, nu cred că mai e prin preajmă" VIDEO

Luni, 11 August 2025, ora 22:00
Donald Trump, președintele SUA FOTO X/@Maga_Trigger

În conferința de presă în care a gafat impardonabil spunând că se duce în Rusia vineri, 15 august, pentru a se întâlni cu Putin, deși el urmează să stea față în față cu omologul său de la Kremlin în Alaska, al 49-lea stat american, Donald Trump a făcut o declarație surprinzătoare. El a afirmat că, pe 24 februarie 2022, data începerii invaziei lui Putin în Ucraina, ruşii ar fi putut ajunge în 4 ore la Kiev dacă un general nu ar fi luat decizia greşită.

Trump a afirmat că acel general a luat proasta decizie ca trupele ruse să meargă spre capitala Ucrainei pe câmpurile agricole. Totodată, liderul xde la Casa Albă a mai spus că, așa cum îl cunoaşte el pe Putin acesta a luat o decizie radicală după acea eroare impardonabilă.

"Ruşii ar fi ajuns în 4 ore la Kiev dacă ar fi mers pe autostradă, dar un general rus a decis ca trupele să meargă prin suprafeţele arabile. Nu ştiu cine e generalul acela, dar cunoscându-l pe Vladimir Putin probabil că nu mai e prin preajmă", a spus Trump.

În aceeași conferință de presă, locatarul Casei Albe a mai spus că vrea ca Rusia să restituie Ucrainei o parte din teritoriul ocupat.

"Vom schimba liniile, liniile de luptă. Rusia a ocupat o mare parte din Ucraina. Au ocupat câteva teritorii foarte importante. Vom încerca să recuperăm o parte din acel teritoriu pentru Ucraina", a declarat Trump, potrivit EFE.

Anterior, pentru a se putea realiza un eventual acord de pace, Trump se pronunţase deja pentru un "schimb de teritorii în beneficiul ambelor părţi".

Rusia este acum mai dispusă să înceteze focul, susține Zelenski după discuția cu Trump și liderii europeni: "Presiunea funcționează"
Rusia este acum mai dispusă să înceteze focul, susține Zelenski după discuția cu Trump și liderii europeni: "Presiunea funcționează"
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat miercuri, 6 august, că a avut o discuție cu președintele SUA, Donald Trump, dar și cu lideri europeni despre vizita trimisului special...
Trump vrea să se întâlnească față în față cu Putin săptămâna viitoare. Dezvăluiri din discuția președintelui american cu liderii europeni
Trump vrea să se întâlnească față în față cu Putin săptămâna viitoare. Dezvăluiri din discuția președintelui american cu liderii europeni
Președintele american Donald Trump intenționează să se întâlnească personal cu președintele rus Vladimir Putin săptămâna viitoare, a relatat New York Times, citând două persoane...
