"Ruşii ar fi ajuns în 4 ore la Kiev, dar un general a greșit", dezvăluie Trump. "La cum îl știu pe Putin, nu cred că mai e prin preajmă" VIDEO

În conferința de presă în care a gafat impardonabil spunând că se duce în Rusia vineri, 15 august, pentru a se întâlni cu Putin, deși el urmează să stea față în față cu omologul său de la Kremlin în Alaska, al 49-lea stat american, Donald Trump a făcut o declarație surprinzătoare. El a afirmat că, pe 24 februarie 2022, data începerii invaziei lui Putin în Ucraina, ruşii ar fi putut ajunge în 4 ore la Kiev dacă un general nu ar fi luat decizia greşită.

Trump a afirmat că acel general a luat proasta decizie ca trupele ruse să meargă spre capitala Ucrainei pe câmpurile agricole. Totodată, liderul xde la Casa Albă a mai spus că, așa cum îl cunoaşte el pe Putin acesta a luat o decizie radicală după acea eroare impardonabilă.

"Ruşii ar fi ajuns în 4 ore la Kiev dacă ar fi mers pe autostradă, dar un general rus a decis ca trupele să meargă prin suprafeţele arabile. Nu ştiu cine e generalul acela, dar cunoscându-l pe Vladimir Putin probabil că nu mai e prin preajmă", a spus Trump.

Trump: The Russians would have been in Kyiv in 4 hours if they went down the highway. But a Russian general decided to go through the farmland. pic.twitter.com/tSmuRft9Gx — Clash Report (@clashreport) August 11, 2025

În aceeași conferință de presă, locatarul Casei Albe a mai spus că vrea ca Rusia să restituie Ucrainei o parte din teritoriul ocupat.

"Vom schimba liniile, liniile de luptă. Rusia a ocupat o mare parte din Ucraina. Au ocupat câteva teritorii foarte importante. Vom încerca să recuperăm o parte din acel teritoriu pentru Ucraina", a declarat Trump, potrivit EFE.

Anterior, pentru a se putea realiza un eventual acord de pace, Trump se pronunţase deja pentru un "schimb de teritorii în beneficiul ambelor părţi".

