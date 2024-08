Rușii atacă în valuri Kievul, drept răzbunare pentru Kursk. Rachetele și dronele au fost distruse fără ca locuitorii capitalei să fi auzit sunetele operațiunilor de luptă VIDEO

Rușii au atacat Kievul, duminică dimineața, 18 august, simultan cu arme balistice nord-coreene și drone de atac. Rachetele balistice și dronele inamice au fost interceptate și distruse în apropierea capitalei, astfel încât locuitorii nici măcar nu au auzit sunetele operațiunilor de luptă.

„În această dimineață, în jurul orei 5:00 a.m., inamicul a folosit arme balistice pentru a lansa un atac cu rachete asupra Kievului. Acesta este deja al treilea atac balistic asupra capitalei în august, cu un interval clar de 6 zile între fiecare atac!

Această lovitură, conform datelor preliminare, a fost aproape identică cu cele două precedente. Potrivit informațiilor aflate în curs de verificare, rușii au folosit din nou, pentru a treia oară consecutiv, cel mai probabil rachete balistice nord-coreene de tip „KN-23”. Și din nou, forțele și sistemele apărării noastre antiaeriene nu au permis inamicului să-și atingă obiectivul și să lovească Kievul“, a anunțat șeful Administrației Militare a orașului Kiev, Serhii Popko.

Potrivit datelor preliminare, rachetele balistice au fost distruse în apropierea capitalei.

Popko a mai spus că ”aproape în același timp cu rachetele, mai multe drone de atac ale inamicului se apropiau de Kiev. Dar apărarea antiaeriană ucraineană s-a asigurat că locuitorii din Kiev nu vor auzi în avans sunetele muncii de luptă. Toate dronele inamice au fost distruse mult în afara orașului”.

La Kiev nu au fost înregistrate distrugeri sau victime.

Kyiv was attacked with missiles in the early hours of the morning

North Korean KN-23 ballistic missiles were used first, followed by Iskander-K cruise missiles.

Preliminarily, there are no casualties or damage in Kyiv, all targets were shot down by air defenses. pic.twitter.com/DMZqiTtpYw