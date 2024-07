Rușii au schimbat tactica atacurilor aeriene: Rachetele zboară la altitudini foarte joase. De ce are nevoie Ucraina pentru a se apăra VIDEO

Rușii au schimbat tactica loviturilor cu rachete, ceea ce poate explica atacul tragic asupra Kievului, în timpul căruia au lovit mai multe unități medicale. Această opinie este împărtășită de președintele Asociației Aviației Ucrainene a Piloților și Proprietarilor de Aeronave, AOPA Ucraina, aviatorul ucrainean Ghenadi Hazan. Într-un comentariu pentru Radio NV, el a subliniat că atacul a fost unul combinat.

Aviatorul a vorbit despre tacticile folosite luni, 8 iulie, de ocupanți pentru a sparge apărarea antiaeriană.

"Adică 100 de rachete pot fi lansate la un moment dat, de exemplu, ipotetic, iar noi putem intercepta, de exemplu, 80 de rachete în acest punct", a explicat el. Și noi interceptăm 80 de rachete, iar 20% dintre ele trec".

Pentru a contracara acest lucru, avem nevoie de o apărare aeriană stratificată. Aceasta include nu numai sisteme de apărare antiaeriană, ci și alte instalații capabile să țintească rachete de joasă altitudine. Adică, Patriot este doar unul dintre elementele acestui sistem de apărare antiaeriană. În prezent, Ucraina dispune doar de anumite părți ale acestei game.

Experții în război și arme contestă afirmațiile Ministerului rus al Apărării cum că nu ar fi atacat unitatea medicală. Lovitura, soldată cu cel puțin 41 de morți și peste 100 de răniți a stârnit indignare în Ucraina și la nivel internațional.

De altfel Serviciul de Securitate al Ucrainei a identificat racheta drept o rachetă de croazieră Kh-101 lansată de aer și a publicat imagini cu fragmente ale acesteia.

Spitalul a fost lovit ca parte a unui baraj de rachete lansat luni de Rusia.

„Declarațiile reprezentanților regimului de la Kiev cu privire la o presupusă lovitură intenționată cu rachete a Rusiei asupra țintelor civile sunt absolut neadevărate”, a postat Ministerul Apărării din Moscova o declarație pentru Telegram după ce au început să apară imagini.

Ministerul rus al Apărării a subliniat că fotografiile și înregistrările video ale atacului arată o rachetă de apărare antiaeriană ucraineană care ar fi căzut peste spitalul de copii Ohmatdit din Kiev.

Analiștii de război au citat pe rețelele de socializate dovezile vizuale disponibile, pentru a argumenta împotriva afirmațiilor Rusiei.

A video captures the moment a Russian missile targeted a children’s hospital in Kyiv during Monday morning rush hour. pic.twitter.com/pIC5VRWtti

„Ministerul rus al Apărării face manipulare psihologică menită să facă pe cineva să se îndoiască de propria percepție a realității", a comentat Dara Massicot, analist la Carnegie Endowment for International Peace, într-o postare pe X, însoțită de o filmare a atacului publicată de portalul United24 Media.

Massicot a adăugat că alte rachete rusești au lovit o uzină militară din apropiere.

Analiștii au apreciat că arma nu era o rachetă de apărare aeriană și nici o rachetă rusească avariată care să fi fost deviată de la curs. Racheta rusă nu a suferit nicio deteriorare vizibilă și nu prezentat semne că ar fi fost interceptată.

To all those trying to deny Russian war crimes. Clear footage of a Russian Kh-101 cruise missile hitting Ukraine’s largest children hospital in Kyiv. pic.twitter.com/R745SWFbUa