În regiunea Kursk, din vestul Rusiei, infanteriștii și parașutiștii ruși, susținuți de întăriri nord-coreene, se avântă cu disperare asupra pozițiilor ucrainene, hotărâți să scoată forțele ucrainene din Kursk până la instalarea la Casa Albă a președintelui ales al SUA, Donald Trump, în luna ianuarie, scrie Forbes.

Armata rusă a concentrat aproximativ 45-50 de mii dintre militarii ruși și din Coreea de Nord în această direcție. Atacurile au loc la intervale de 10-15 minute, a declarat purtătorul de cuvânt al grupului operativ-tactic „Siversk”, Vadim Misnik, citat de „Radio Liberty”. Potrivit purtătorului de cuvânt, forțele ucrainene se opun militarilor ruși, din brigada 155 a Flotei Pacificului și brigada 810 a Flotei Mării Negre, precum și unei divizii amfibii a unei unități a unui batalion de forțe speciale și unui batalion de asalt.

În fața acestui atac, elemente din trei brigăzi ucrainene de elită rezistă pe flancul stâng al apărării ucrainene de 400 de kilometri pătrați din regiunea Kursk, dar sunt copleșite de numărul și puterea de foc a rușilor și a aliaților lor străini. Kremlinul pare să fie dispus să accepte pierderi uriașe pentru a recuceri acest teritoriu, pe care trupele ucrainene l-au ocupat în luna august.

El a adăugat că luptele rămân extrem de intense, iar rușii folosesc în mod activ vehicule blindate pentru atacuri, dar, după distrugerea acestora de către trupele ucrainene, trec la folosirea unor grupuri mici de infanterie.

„Vedem că intervalele dintre atacurile grupurilor de asalt pot fi de 10-15 minute”, a spus el, subliniind presiunea constantă a inamicului.

„Luptele sunt crunte în zona Kursk,” a raportat Kriegsforscher, un operator de drone ucrainean.

Folosind fum pentru a-și masca mișcările, parașutiștii ruși din Regimentul 51 Aerian și infanteriștii din Brigada 155 Infanterie Navală au atacat direct liniile ucrainene luni. Potrivit lui Kriegsforscher, în atac au fost implicate 18 vehicule blindate de luptă de infanterie (BMP, BMD și MT-LB), încărcate cu infanteriști, și cinci tancuri T-72, T-80 și T-90, toate organizate în trei grupuri.

Dronele și tancurile ucrainene au răspuns atacului. Luptele au fost haotice și sângeroase, iar, la final, rușii au lăsat pe câmpul de luptă 15 vehicule blindate și transportoare de trupe și trei tancuri, un preț teribil pentru un atac frontal. „Suntem foarte norocoși că ei fac multe atacuri de tip banzai,” a remarcat Kriegsforscher.

Atacul banzai este denumirea care a fost dată de forțele aliate din cel de-Al Doilea Război Mondial pentru a se referi la atacurile cu valuri umane, organizate în formațiuni de unitățile de infanterie japoneze, când adesea se auzea strigătul banzai (zece mii de ani). Acest termen derivă din strigătul de luptă „Tennōheika Banzai” care înseamnă „Trăiască Majestatea Sa Împăratul zece mii de ani” și a fost scurtat la banzai, referindu-se în mod specific la tactica folosită de armata imperială japoneză în timpul războiului din Pacific.

Luptele au fost intense și deosebit de haotice. Potrivit aceleași surse, două echipaje de tancuri ucrainene — posibil din Brigada 17 Mecanizată Reorganizată — au ieșit să se confrunte cu trupele rusești, dar nu au observat patru vehicule blindate BMD sau BMP, pline cu infanteriști.

