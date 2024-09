Orașul Pokrovsk din regiunea Donețk este forate important pentru planurile militare ale Federației Ruse, deoarece, în cazul luării sub control a localității, își vor putea extinde ofensiva în special asupra regiunii Dnipropetrovsk, a declarat comandantul adjunct al Brigăzii a treia de asalt Maksim Zorin.

"Atenția mare acordată Pokrovsk nu este întâmplătoare. Acest oraș are valoare strategică pentru logistica inamicului și acțiunile ulterioare. Controlul său poate deveni decisiv pentru operațiunile ofensive ale forțelor ruse", a subliniat Zorin.

Potrivit acestuia, dacă Pokrovsk va intra sub controlul Federației Ruse, trupele ruse vor avea posibilitatea de a-și extinde operațiunile atât în ​​regiunea Donețk și pot amenința regiunile de sud ale Ucrainei, inclusiv regiunea Dnipropetrovsk.

"Controlul asupra Pokrovskului va oferi inamicului avantaje semnificative pe front, ceea ce va crea noi riscuri pentru forțele ucrainene. Este imposibil să ignorăm această amenințare", a menționat ofițerul.

Situația în direcția Pokrov rămâne tensionată, iar Forțele Armate ale Ucrainei continuă să mențină poziții defensive pentru a preveni o posibilă străpungere din partea trupelor rusești.

Comandanții ruși trimit grupuri mici în spatele unităților ucrainene din sectorul Petrovsk și, deși suferă pierderi semnificative, acest lucru nu îi oprește.

În regiunea Donețk, în sectorul Pokrovsk, situația din orașul Ukrainsk este aproape catastrofală, scrie jurnalistului militar Bohdan Miroșnikov pe canalul său de Telegram.

El spune că ieri rușii au avansat 300 de metri în Ukrainsk și alți 300 de metri în zona orașului.

Miroșnikov notează că inamicul „folosește tactica de a intra în spatele unităților ucrainene în grupuri mici, în speranța că acestea vor fugi și ei vor rezista până când forțele principale se vor apropia”.

Aceste celule inamice distrag atenția forțelor ucrainene, ajutând forțele principale ruse să spargă mai ușor apărarea ucraineană.

⚡️🇺🇦Ukrainian troops from the 46th Separate Airmobile Brigade repulse a large-scale 🇷🇺Russian offensive in the Pokrovsky direction pic.twitter.com/24IHeUbJCH