Denis Monastyrsky, ministrul Afacerilor Interne din Ucraina, a atras atenția asupra unei practici periculoase pe care rușii au adoptat-o.

Monastyrsky a declarat că ocupanții lasă ”surprize explozive” în casele ucrainenilor, potrivit Nexta.

”Unde locuiau ocupanții ruși, unde stăteau peste noapte, puneau bannere. La intrările în case și lângă garduri erau plasate bombe extensibile”, a mai spus ministrul ucrainean.

