Rușii au fost loviți de hotărârea lui Vladimir Putin de a duce un război ”fără sfârșit” în Ucraina, iar efectul psihologic se vede acum după aproape trei ani de conflict. Fenomenul s-a răspândit în toată țara, consumul excesiv de alcool a reapărut în Rusia, aruncând populația spre un viciu mortal. Astfel în perioada ianuarie-octombrie 2024, vânzările acestor băuturi au ajuns la un record de 1,84 miliarde de litri.

Această valoare reprezintă cel mai mare volum consemnat în țară, de când au început înregistrările statistice despre acest flagel. De mai bine de un deceniu, consumul de băuturi era în declin în Rusia. Dar bilanțul psihologic al conflictului din Ucraina se spune că a inversat tendința, potrivit The Times.

Se știe că Vladimir Putin se bucură de un pahar de vodcă în timp ce distrează demnitarii străini, dar este practic un model de cumpătare în comparație cu liderii ruși din trecut.

Luați în considerare, de exemplu, Petru cel Mare, un bărbat a cărui pasiune pentru femei era egalată doar de apetitul său prodigios pentru alcool, pe care îl bea dintr-un potir de 1,5 litri.

Sub Putin, părea că Rusia urma să fie refăcută în imaginea lui mai abstinentă. Datorită mai multor măsuri fiscale și controale de marketing, băutura a fost în declin de peste un deceniu, atingând un minim de șapte litri de echivalent alcool pur cumpărați pe cap de locuitor în 2017, în scădere de la un record de 20 de litri în 2003.

Dar acele măsuri de sănătate au fost acum subminate de o altă politică semnată de Putin - războiul. Bilanțul psihologic de aproape trei ani de conflict pe scară largă este acum considerat responsabil pentru reapariția consumului excesiv de alcool.

În perioada ianuarie-octombrie a acestui an, vânzările de alcool în Rusia au atins un record de 1,84 miliarde de litri, potrivit datelor publicate de autoritatea de reglementare a industriei, cel mai mare volum de când a început înregistrarea în 2017.

Relația de dragoste a rușilor cu vodca - cuvântul este un diminutiv afectuos al cuvântului pentru apă - rămâne neîntreruptă, băutura națională fiind lider pe piață cu 0,62 miliarde de litri vânduți. Vânzările de vin au ajuns la 0,47 miliarde de litri, cu 22,5% mai mari decât în 2017, în timp ce vânzările de vinuri spumante au înregistrat o creștere semnificativă de 10,9% față de 2023 și cu 61% mai mult decât în 2017, totalizând 0,16 miliarde de litri.

Pe cap de locuitor, rușii înregistrează acum echivalentul a opt litri de alcool pur în fiecare an, potrivit unei analize a statisticilor guvernamentale realizată de agenția de cercetare To Be Exact.

În mod deloc surprinzător, creșterea consumului a coincis cu o creștere a ratei dependenței de alcool, raportată la începutul acestui an de agenția de statistică de stat, care a remarcat prima astfel de creștere dintr-un deceniu.

Din 2010 și 2021, diagnosticele de tulburare de consum de alcool pentru prima dată au scăzut de la 153.900 la 53.300. Dar în 2022, această cifră a început să crească din nou, medicii emițând 54.200 de diagnostice.

Ministerul Sănătății din Rusia a declarat că pandemia de Covid-19, în timpul căreia oamenii au fost țintuiți la domiciliu luni de zile, „a perturbat tendința de a reduce consumul de alcool”.

Deși acest lucru este, fără îndoială, adevărat, se trece cu vederea impactul cauzat de lunile de război și de creșterea totalitarismului în viața rusă care a participat la conflict.

„Revoltele sociale și economice, confruntările geopolitice crescute și sancțiunile au încetinit oarecum” progresul în reducerea consumului excesiv de alcool, a declarat Ruslan Isayev, care conduce o clinică de dependență din Moscova, pentru Kommersant.

