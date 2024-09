Ucraina zdrobește o operațiune masivă de contraofensivă rusă în Kursk

O tentativă a trupelor Moscovei de a asalta pozițiile ucrainene din regiunea Kursk a eșuat, potrivit armatei ucrainene, care a difuzat un videoclip cu amploarea bătăliei.

Forțele de asalt aerian ale Ucrainei au scris pe Telegram despre încercarea eșuată a forțelor ruse de a le cuceri pozițiile, „Trupele ucrainene i-au zdrobit într-o luptă de câteva ore”, scrie Kyiv Post.

Forțele ucrainene au distrus o unitate de parașutiști rusi în regiunea Kursk, potrivit Departamentului de comunicații al Forțelor de asalt aeropurtate ale Ucrainei pe Telegram.

„Trupele statului agresor fac încercări disperate de a îndepărta forțele de apărare ucrainene din regiunea Kursk”, se arată în legenda care însoțește videoclipul.

Pe 13 septembrie, Rusia a desfășurat 14 unități de echipament militar — două tancuri, unsprezece vehicule de asalt amfibie și un transportor blindat de trupe — împotriva parașutistilor ucraineni. În ciuda acestui atac, forțele ucrainene au respins cu succes atacul într-o luptă care a durat câteva ore.

⚡️🇺🇦Ukrainian soldiers from the 95th Separate Airborne Assault Brigade destroyed a 🇷🇺Russian BTR-82(?) in the Kursk region pic.twitter.com/KkIsZ2UbVs — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 15, 2024

Ucrainenii susțin că pierderile rusești au inclus cinci vehicule de asalt amfibie, un tanc și un transportor blindat de trupe, împreună cu „câteva zeci” de soldați ruși uciși.

Ministerul Apărării al Marii Britanii a informat pe X că Rusia a lansat operațiuni ofensive în regiunea Kursk, unde Ucraina controlează aproximativ 800-900 de kilometri pătrați de teritoriu de la jumătatea lunii august 2024. Moscova continuă să mențină un ritm ridicat de operațiuni ofensive pe diferite zone ale frontului.

Trupele ruse, conduse de unități ale Forțelor Aeropurtate și ale Marinei, au atacat poziții ucrainene în partea de vest a Kursk, recucerind mai multe sate, potrivit raportului.

În replică, Forțele Armate Ucrainene au făcut o descoperire pe o nouă pătrundere pe frontul din regiunea Kursk, amenințând flancul grupului rus care înainta.

Geniștii ucraineni au spart apărarea rusă de-a lungul frontierei în apropierea satului Novi Putîi, la aproximativ 30 km vest de ofensiva ucraineană anterioară din regiunea Kursk. Forbes notează că, la început, operațiunea armatei ucrainene în această zonă părea a fi un asalt scurt și de mică amploare, dar ulterior s-a transformat într-un fenomen periculos pentru ruși.

Ucrainenii își extind avansul

Vehiculele blindate ale ucrainenilor au avansat rapid câțiva kilometri până în satul Vesele, iar sâmbătă au ajuns la periferia nordică a satului și practic au preluat controlul asupra acestuia. Iar duminică, armata ucraineană a lansat o bombă cu planare ghidată asupra unei poziții rusești de acolo.

Garnizoana rusă din direcția Vesele este formată dintr-un număr mare de recruți slab pregătiți, fără experiență de luptă.

⚡️The 🇺🇦Ukrainian Air Force, using 🇺🇸American GBU-39 air bombs, strikes a building with personnel of the 🇷🇺Russian Armed Forces in the Kursk region pic.twitter.com/EqmlEYUmEG — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 15, 2024

„Dacă rușii reacționează la atacul ucrainean asupra Vesele în același mod în care au reacționat la incursiunea ucraineană mai amplă în regiunea Kursk luna trecută, ei ar putea ajunge să redistribuiască unele forțe aeropurtate mai bine antrenate pentru a opri ofensiva ucraineană”, notează Forbes.

Contraatacul rusesc din regiunea Kursk și-a pierdut avântul inițial, forțele ucrainene încercând acum să înainteze, potrivit rapoartelor care circulă pe rețelele de socializare.

Rapoartele indică faptul că Ucraina și-a extins un punct de sprijin de-a lungul axei HWY 38H-052. Analistul militar Ciuck Pfarrer dezvăluie că forțele de operațiuni speciale ucrainene operează acum la est de 38H-589, reprezentând o amenințare pentru liniile terestre de comunicație și aprovizionare ruse.

Ucraina pare să urmărească să împartă un buzunar mare format în apropierea râului Seim în două secțiuni, pentru a încercui 1.000 de soldați ruși.

Canalele de socializare din Rusia susțin că contraatacul rușilor a încetat, forțele ucrainene înaintând în spatele lor.

⚡️Combat work of 🇺🇦Ukrainian SOF in the Kursk region pic.twitter.com/6CJkbCIud3 — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 15, 2024

Kyiv Post scrie că, deși este dificil de estimat dimensiunea forței ucrainene implicate în acest atac, dovezile din videoclipuri și bloggerii militari ruși sugerează că este mai mult decât un raid. Forța ar putea fi de cel puțin un batalion, posibil chiar o brigadă sau vârful de lance al mai multor brigăzi.

Ciocnirile din Kursk devin mai mortale, spun trupele ucrainene. „Există mai multă rezistență”, a declarat un soldat ucrainean, pentru New York Times. Există mai multe drone, „mai multe obuze și chiar rachete ghidate antitanc. Serviciile de informații lucrează, de asemenea, foarte mult. De îndată ce un vehicul iese, artileria lor începe să tragă imediat,” spune militarul ucrainean.

