Rușii s-au săturat de războiul lui Putin din Ucraina. Un sondaj comandat în secret de Kremlin arată ce cred oamenii despre operațiunea militară specială în desfășurare

Autor: Adrian Zia
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 23:15
145 citiri
Soldați ruși FOTO X/@KyivPost

Vești proaste pentru Putin. Un sondaj cu ușile închise a dezvăluit ce părere au rușii despre războiul cu Ucraina. Acesta a arătat că majoritatea oamenilor sunt epuizați de război și își evaluează din ce în ce mai mult propria situație, scrie publicația ucraineană dialog.ua.

Războiul împotriva Ucrainei, care durează de patru ani, provoacă o oboseală crescândă chiar în Rusia. Peste 80% dintre ruși sunt obosiți de operațiunea militară specială în desfășurare, potrivit publicației rusești „Vot Tak”, care citează un sondaj închis comandat de Kremlin.

Rezultatele studiului au fost prezentate de Alexander Kharichev, șeful Direcției Prezidențiale pentru Monitorizarea și Analiza Proceselor Sociale. Prezentarea a fost distribuită regiunilor pentru uz intern, în pregătirea alegerilor din 2026.

Conform sondajului, în 2025, 56% dintre ruși au declarat că sunt „foarte obosiți” de război. Alți 27% au fost parțial de acord. Comparativ cu anul trecut, numărul celor care și-au exprimat deschis o oboseală profundă a crescut cu 9 puncte procentuale, în timp ce cei care au fost parțial de acord au crescut cu 6.

Drept urmare, 83% dintre respondenți au exprimat diferite grade de oboseală față de războiul prelungit. Între timp, cei care încă susțin continuarea ostilităților au scăzut la mai puțin de 20%.

Sociologii notează că, de la sfârșitul anului 2024, sentimentul din societatea rusă s-a înrăutățit brusc. Acest lucru a fost alimentat de mai mulți factori: lipsa unui succes semnificativ în război, creșterea inflației, scăderea veniturilor și creșterea impozitelor.

„Rușii evaluează, în general, situația actuală extrem de negativ”, se arată în raport.

Cercetătorii subliniază că niciodată până acum, în timpul războiului, proporția celor care au simțit că situația lor financiară s-a înrăutățit nu a fost atât de mare.

În octombrie 2025, pentru fiecare respondent care a raportat o ușoară îmbunătățire a vieții lor, mai mult de trei au raportat contrariul. Chiar și rapoartele interne ale Kremlinului confirmă că populația este obosită, sărăcită și nu vede nicio ieșire din războiul prelungit, pe care guvernul îl continuă în ciuda sentimentului public.

