Armata rusă se pregătește să predea Ucrainei Herson, singurul oraș important ocupat de la începutul războiului. Valoarea strategică majoră a localității

Alexei Arestovici, consilierul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a anunțat marți, 5 aprilie, că armata rusă se pregătește să predea orașul Herson.

”Rușii s-au pregătit deja pentru capitulare. Se gândesc serios să părăsească orașul. Totuși, asta nu înseamnă că Herson va fi eliberat mâine”, a declarat Arestovici, potrivit 24tv.ua

Oficialul ucrainean a precizat că încă au loc lupte, dar că rușii s-ar fi retras complet și din Nikolaev, un alt oraș important din zonă. Ambele fac legătura pe uscat cu Odesa, orașul ucrainean cel mai important pe țărmul estic ucrainean al Mării Negre.

