Rușii și-au doborât propria dronă, considerată cea mai mare din lume, pentru a nu ajunge în mâinile ucrainenilor VIDEO

Bloggerii militari ruși și ucraineni au postat înregistrări video care arată cum un avion de luptă rusesc și-a doborât propria dronă UCAV S-70 „Ohotnik” (Vânătorul) care îl însoțea, scrie Kyivpost.com.

Sâmbătă, 5 octombrie, pe rețelele de socializare au apărut clipuri video care arată ceea ce a fost identificat provizoriu ca fiind un avion de luptă multirol stealth bimotor Su-57 (cod NATO: Felon) care doboară un vehicul aerian de luptă fără pilot (UCAV) experimental, Suhoi S-70 „Ohotnik”.

Imaginile, postate pe conturile X și Telegram atât pro-Moscova, cât și pro-Kiev, arată doborârea dronei deasupra zonei Konstantinovka din regiunea Donețk.

Drona S-70 a fost proiectată să servească drept dronă „partener” pentru a zbura alături de avionul de luptă SU-57 de generația a cincea al Moscovei sau pentru a funcționa independent controlată de la sol pentru a efectua misiuni de recunoaștere și de atac de precizie.

UCAV este probabil cea mai mare dronă din lume, cu o greutate la decolare de aproximativ 20 de tone. Măsoară 14 metri lungime, cu o anvergură a aripilor de aproape 20 de metri. Considerată încă experimentală, primul prototip a fost finalizat în 2018, iar alte două ar fi fost finalizate în acest an.

Se spune că este dotată cu o serie de senzori de ultimă generație, inclusiv rețele radar fazate și detectoare optoelectronice și infraroșii. Se presupune că poate transporta o încărcătură de arme de aproximativ 2,8 tone, inclusiv rachete ghidate și neghidate și bombe, în două compartimente interne.

Drona este propulsată de o versiune modificată a motorului cu reacție AL-41F al Su-57, ceea ce îi conferă o rază de acțiune de 6 000 de kilometri. În ciuda dimensiunilor sale considerabile, încorporează diverse tehnologii stealth (ceea ce o face invizibilă pe radar), cum ar fi materiale compozite care îi reduc considerabil semnătura radar.

Downing of the Russian aircraft. Could be friendly fire. https://t.co/eVg2uFzjl3 pic.twitter.com/XuDuUMhFRH