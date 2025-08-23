Rușii susțin că au cucerit două sate din regiunea Donețk - Cât controlează Rusia din teritoriul Ucrainei

Rușii susțin că au cucerit două sate din regiunea Donețk - Cât controlează Rusia din teritoriul Ucrainei
Volodimir Zelenski și Donald Trump, a doua întâlnire în Biroul Oval/FOTO:X/@yenisafak

Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat sâmbătă, 23 august, ocuparea a două localități din estul Ucrainei, în regiunea Donețk. Este vorba despre Sredneie și Kleban-Byk, aflate în apropiere de orașul Kostyantynivka, considerat o fortăreață strategică pe drumul spre Kramatorsk, unde se află una dintre bazele logistice importante ale armatei ucrainene, transmite Le Figaro.

În ultimele luni, armata rusă a intensificat presiunea pe front, reușind să obțină câștiguri teritoriale limitate. În paralel, pe plan diplomatic se discută scenarii pentru o posibilă încetare a războiului.

Se vehiculează ideea unei întâlniri între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, însă Kievul acuză Moscova că tergiversează negocierile.

La rândul său, președintele american Donald Trump a acordat Rusiei un termen de „două săptămâni” pentru a se așeza la masa discuțiilor. În prezent, armata rusă controlează aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei.

Zelenski: „Nu vom preda pământul nostru”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis, cu ocazia Zilei Drapelului, că Ucraina nu va preda niciun teritoriu ocupantului rus.

„Acest drapel este scopul și visul multor compatrioți de-ai noștri din teritoriile ocupate temporar. Ei îl protejează, îl păstrează în siguranță, pentru că știu că nu vom preda pământul nostru ocupantului”, a declarat Zelenski, într-un mesaj postat pe platforma X.

Drapelul – simbol al speranței și al eliberării

Potrivit liderului ucrainean, drapelul național este mai mult decât un simbol. Pentru prizonierii eliberați, el reprezintă libertatea. „Când văd culorile ucrainene, înțeleg că răul s-a terminat”, a subliniat Zelenski.

