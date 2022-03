Soldații ruși și-au condus blindatele, fără a se proteja împotriva radiațiilor, printr-o zonă extrem de toxică de lângă centrala de la Cernobîl, numită ”Pădurea Roșie”.

În urma lor, vehiculele blindate ale rușilor au ridicat nori de praf radioactiv, scrie Reuters citând doi muncitori de la centrala de la Cernobîl.

”Pădurea roșie” este zona cea mai radioactivă de lângă Cernobîl și se numește astfel de la faptul că sute de pini au devenit roșiatici după explozia din 1986.

Un expert citat de Reuters a apreciat comportamentul trupelor ruse drept ”neglijent” având în vedere gravitatea situației.

