Armata rusă a rămas fără bărbați, iar comandanții lui Putin trimit femei în prima linie, pe care le abandonează.

Forțele armate ucrainene au distribuit dovezi ale prezenței femeilor ruse pe front.

Acest lucru a fost raportat în Brigada 47 Mecanizată Separată, indicând că în unele sectoare ale frontului au fost observate echipe întregi formate exclusiv din femei recrutate din penitenciare.

Brigada „Magura” a relatat că în aria lor de responsabilitate, în direcția Pokrovsky, până acum există doar cazuri, despre care au furnizat dovezi video pe canalul de Telegram.

Înregistrarea arată cum o femeie soldat se ascunde în spatele unui copac și apoi fuge, dar nu reușește să se adăpostească la timp. În următorul fragment al videoclipului, o altă dronă o lovește în momentul în care camarazii ei încercau să o salveze.

The "strike drone company" 🇺🇦 of the 47th Mechanized Brigade 🐉 working on a couple russians with fpv drones 💥 one of them being a female