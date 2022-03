Să nu ne îmbătăm cu apă rece

Valul de simpatie pentru Ucraina și președintele Zelensky este incontestabil printre români. De aici și speranța, la unii convingerea, că ucraineni vor rezista și-i vor înfrânge pe ruși, ceea ce reprezintă o abordare cel puțin naivă și chiar periculoasă. Nu, nu suntem în siguranță pe termen mediu și lung!

Dincolo de speranțele firești în victoria binelui stă o realitate mult mai crudă. Și anume că, pe termen scurt, e greu de crezut că bravii ucraineni pot ține piept, militar, Rusiei. Sunt depășiți și numeric și ca tehnică militară iar minunile se întâmplă, de obicei, numai în filme. Și, oricum, chiar dacă miracolul se va produce și rușii vor pleca cu coada între picioare din Ucraina, riscurile de securitate rămân incalculabile.

În scenariul super-optimist în care Rusia e înfrântă militar, noi, românii, rămânem în proximitatea unei superputeri nucleare cu orgoliul rănit, dornică de revanșă și condusă de un lider periculos, lipsit de scrupule și amenințat cu dispariția. Un Putin învins, furios și răzbunător, care ne-a demonstrat deja că nu se dă în lături de la nimic. Sigur, există teoria potrivit căreia un Putin învins va fi doborât de clica care-l înconjoară, însă mă tem că și acest scenariu se bazează pe o reacție comportamentală de tip occidental, în cultura democrației, și nu ține cont de sistemul autocratic adânc sădit în Rusia.

Dar hai să ne închipuim că oligarhii sau establishmentul rus îl anihilează pe Putin. Așa, și? Înseamnă că, dintr-o dată, Rusia se transformă peste noapte într-o democrație condusă de lideri pacifiști? Că rușii (nu mă refer la comunitățile din marile orașe) se dau de trei ori peste cap și devin persoane fidele sistemului de civilizație democratic. Nu e vina lor, dar oamenii ăia adunați de prin taiga au fost privați de educație și sunt, probabil, printre cei mai săraci. Pentru ei, o “excursie” cu Armata în Ucraina e cum ne-ar trimite pe noi compania într-o vacanță în Seychelles. Putin sau altul, pe termen scurt și mediu, cel puțin!, Rusia nu-și poate schimba identitatea ca-n Dr Jekyll and mr Hyde. Și nici măcar ipoteza instalării unui lider slab la Kremlin nu e de natură să fie liniștitoare, tocmai pentru că Rusia este o superputere nucleară și dispune de o masă de manevră de muscali sălbăticiți.

Cuvântul cheie: „vecin”

În scenariul moderat-optimist în care Rusia doar se împotmolește în Ucraina, ne alegem cu un conflict perpetuu la graniță, pe termen nedeterminat. Un Liban sau o Palestină vecină. O situație care nu are cum să nu ne afecteze și nici nu ne ferește de amenințarea expansionismului rusesc, care a fost doctrina acestui stat încă de la înființare, indiferent de forma de guvernare sau de lideri. La care se adaugă amenințarea și mai profundă la care sunt supuși frații moldoveni de peste Prut, care nici nu se bucură de protecția NATO, atât cât poate fi ea de asigurătoare.

În fine, ipoteza cea mai probabilă rămâne, în pofida speranței, că Rusia va reuși să înfrângă rezistența instituțională a actualilor guvernanți de la Kiev și-și va instala un guvern de marionete. Cu siguranță, dușmănia ucraineanului de rând nu o va putea șterge, ceea ce presupune un stat vecin instabil. Cuvântul cheie fiind „vecin”. Și dacă nu ajunge perspectiva că vom avea, de facto, graniță cu Rusia, în lumina cinismului cu care tocmai a acționat Rusia lui Putin ce ne garantează că tratatele și înțelegerile încheiate de România cu Ucraina nu vor fi denunțate sau ignorate după interesul Kremlinului? Ce ne garantează, spre exemplu, că delimitarea platoului continental al Mării Negre va fi respectată sau că Putin nu va dori să „denazifice” gurile Dunării și să salveze poporul lipovean de sub „jugul” Bucureștiului sau Bruxelles-ului?

Teoretic, polița de asigurare a României există și se numește NATO. Nu spun teoretic în sensul îndoielii în privința angajamentului aliaților. Însă între „dorință și putirință” există deosebiri majore iar strategia lui Putin, odată cu decizia de a ataca Ucraina, este una de totul sau nimic. O linie de acțiune all-in impredictibilă. Și chiar dacă plecăm de la premiza că NATO are capacitatea militară să apere România, ne-am dori un război pe teritoriul țării chiar și cu perspectiva victoriei?

Istoricul Yuval Noah Harari aprecia, zilele trecute, că Putin a pierdut deja războiul, cu argumentul că poți cuceri o țară, dar n-o poți stăpâni. Corect și logic ceea ce notează Harari, însă la scara istoriei. Mai mult ca probabil, dacă vom reuși să ocolim scenariul nuclear-Apocaliptic, Putin și Rusia au pierdut războiul, pe termen lung. Dar noi trăim acum, nu în viitor, iar invazia rusă din Ucraina este o amenințare directă și fățișă la modul de viață pe care ni l-am ales. Și singurul lucru pozitiv pe care-l pot constata este că Occidentul a fost obligat să nu se mai facă că nu vede cine este Rusia lui Putin. Nu rușii, ci Rusia lui Putin și, în general, Rusia lăsată la cheremul unor condotieri moderni. Ceea ce, între noi fie vorba, se aplică și-n celelalte cazuri cum ar fi Irakul, Afghanistanul, etc, cu deosebirea fundamentală că Rusia reprezintă o amenințare nucleară globală.

