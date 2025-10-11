Bani mai mulți, pensionare anticipată și noi facilități pentru soldații din Ucraina, după 3 ani de război. Cât pot ajunge să câștige cei care luptă pe front

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 17:13
299 citiri
Bani mai mulți, pensionare anticipată și noi facilități pentru soldații din Ucraina, după 3 ani de război. Cât pot ajunge să câștige cei care luptă pe front
Echipă mobilă anti-drone/FOTO:X@Osinttechnical

Guvernul Ucrainei a aprobat modificări la Bugetul de Stat pentru 2025, alocând suplimentar 324,7 miliarde UAH (hryvnia) pentru apărare până la sfârșitul anului.

„Până la sfârșitul anului, vom direcționa suplimentar 324,7 miliarde UAH pentru apărare — guvernul a aprobat modificările la Bugetul de Stat pentru 2025”, a anunțat ministrul Apărării, potrivit ukrinform.net.

Svyrydenko a precizat că din această sumă, peste 310 miliarde UAH vor fi alocate fondului general, inclusiv 301 miliarde UAH pentru Ministerul Apărării.

Mai exact:

  • 202 miliarde UAH vor fi utilizate pentru salariile personalului militar;
  • 100 miliarde UAH pentru achiziția de armament, în special drone de toate tipurile — inclusiv drone FPV cu fibră optică, drone de interceptare și drone cu rază lungă de acțiune;
  • 8 miliarde UAH pentru alte cheltuieli militare, cum ar fi transportul, combustibilul și costurile operaționale.

Potrivit prim-ministrului, decizia este determinată de dinamica de pe front și de condițiile de luptă în continuă schimbare.

Rusia nu se oprește; își schimbă tacticile pe câmpul de luptă și intensifică atacurile asupra infrastructurii noastre energetice din spatele frontului. Trebuie să rămânem flexibili și să ne adaptăm rapid cheltuielile pentru a asigura armatei toate mijloacele și resursele necesare pentru a contracara inamicul”, a subliniat Svyrydenko.

Bani mai mulți pentru soldați

Ucraina intenționează să majoreze semnificativ cheltuielile pentru apărare și să ofere sprijin suplimentar personalului militar. Parlamentul de la Kiev trebuie să adopte un proiect de lege până la 1 noiembrie pentru a asigura plățile la timp și finanțarea armatei, iar Ministerul Finanțelor pregătește deja modificările bugetare necesare, potrivit adevarul.ro.

Șeful comitetului bugetar, Roksolana Pidlasa, a declarat că modificările vor permite utilizarea a aproximativ 126 milioane euro din programul ERA Loans pentru nevoi operaționale militare. În prezent, solda minimă a militarilor este de aproximativ 423 euro (20.130 UAH), cu suplimente pentru serviciile de luptă, care pot ajunge până la 2.100 euro (100.000 UAH) pentru cei din prima linie sau unitățile de artilerie și apărare aeriană.

Sunt discutate majorări ale salariilor pentru militari, de la 630 până la 1.050 euro (30.000–50.000 UAH), însă implementarea depinde de aprobarea partenerilor internaționali și de eficiența sistemului fiscal. Potrivit parlamentarului Bohdan Kitsak, o creștere semnificativă pentru circa 800.000 de militari necesită aproximativ 2,1 miliarde euro anual, sumă dificil de acoperit doar din resurse interne, scrie sursa citată.

Militarii care au cel puțin 25 de ani de serviciu (bărbați) sau 20 de ani (femei) pot beneficia de pensionare anticipată, iar în 2025 aceștia vor primi și facilități precum reduceri la utilități și locuințe.

Americanii nu au reușit să remedieze încă problema sistemului Patriot care este păcălit acum de rachetele rusești. Rata de interceptare a scăzut de la 42% la doar 6%
Americanii nu au reușit să remedieze încă problema sistemului Patriot care este păcălit acum de rachetele rusești. Rata de interceptare a scăzut de la 42% la doar 6%
Rusia își adaptează războiul nu doar prin intensitate, ci și prin codul sursă. Modificările software aduse recent rachetelor balistice au redus drastic eficiența sistemelor de apărare...
Marea Britanie, Franța și Germania au convenit să folosească active rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina
Marea Britanie, Franța și Germania au convenit să folosească active rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina
Marea Britanie, Franța și Germania au convenit, într-o convorbire telefonică ce a avut loc vineri, 10 octombrie, să folosească activele suverane ruse înghețate pentru a finanța sprijinul...
#razboi Ucraina, #salarii soldati ucraina, #pensionare anticipata , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Novak Djokovic a dat cartile pe fata: "Nu voi fi niciodata prieten cu el! Pur si simplu nu se poate"
Digi24.ro
Bogdan Ivan: "Cineva de la Electrica o sa fie responsabil", dupa ce Charlie Ottley a ramas 3 zile fara curent la Bran
DigiSport.ro
Mircea Lucescu: "Am fost dat afara, nu am plecat. Asta e soarta mea"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Apariția bizară pe cerul Franței. Ce i-a făcut pe curioși să-și întrerupă activitățile și să imortalizeze momentul FOTO/VIDEO
  2. Revine frigul în București. Meteorologii anunță un val de aer polar
  3. Bani mai mulți, pensionare anticipată și noi facilități pentru soldații din Ucraina, după 3 ani de război. Cât pot ajunge să câștige cei care luptă pe front
  4. Poliția Română, noi clarificări după valul de ironii privind bancnotele false găsite la Constanța. „Nu reprezintă o simplă confiscare de recuzită”
  5. Misiune cu avioane NATO și SUA la granița cu Rusia, după incursiunile recente ale dronelor și avioanelor Kremlinului. Aeronavele au trecut și prin România
  6. Culisele acordului de încheiere a războiului dintre Israel și Hamas. Cum a „spulberat” Trump diplomația clasică și a mers pe o strategie neconvențională
  7. Noi alerte de vreme severă imediată. Mai multe județe, sub Cod portocaliu până la 20:00 UPDATE
  8. Copil de 3 ani, dat dispărut. Oamenii legii cer ajutorul populației pentru găsirea lui
  9. Fondatorul fondului de investiții Bridgewater Associates avertizează asupra creșterii datoriei SUA și a riscului unui „război civil” latent
  10. Americanii nu au reușit să remedieze încă problema sistemului Patriot care este păcălit acum de rachetele rusești. Rata de interceptare a scăzut de la 42% la doar 6%