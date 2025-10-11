Bani mai mulți, pensionare anticipată și noi facilități pentru soldații din Ucraina, după 3 ani de război. Cât pot ajunge să câștige cei care luptă pe front

Guvernul Ucrainei a aprobat modificări la Bugetul de Stat pentru 2025, alocând suplimentar 324,7 miliarde UAH (hryvnia) pentru apărare până la sfârșitul anului.

„Până la sfârșitul anului, vom direcționa suplimentar 324,7 miliarde UAH pentru apărare — guvernul a aprobat modificările la Bugetul de Stat pentru 2025”, a anunțat ministrul Apărării, potrivit ukrinform.net.

Svyrydenko a precizat că din această sumă, peste 310 miliarde UAH vor fi alocate fondului general, inclusiv 301 miliarde UAH pentru Ministerul Apărării.

Mai exact:

202 miliarde UAH vor fi utilizate pentru salariile personalului militar;

100 miliarde UAH pentru achiziția de armament, în special drone de toate tipurile — inclusiv drone FPV cu fibră optică, drone de interceptare și drone cu rază lungă de acțiune;

8 miliarde UAH pentru alte cheltuieli militare, cum ar fi transportul, combustibilul și costurile operaționale.

Potrivit prim-ministrului, decizia este determinată de dinamica de pe front și de condițiile de luptă în continuă schimbare.

„Rusia nu se oprește; își schimbă tacticile pe câmpul de luptă și intensifică atacurile asupra infrastructurii noastre energetice din spatele frontului. Trebuie să rămânem flexibili și să ne adaptăm rapid cheltuielile pentru a asigura armatei toate mijloacele și resursele necesare pentru a contracara inamicul”, a subliniat Svyrydenko.

Ads

Bani mai mulți pentru soldați

Ucraina intenționează să majoreze semnificativ cheltuielile pentru apărare și să ofere sprijin suplimentar personalului militar. Parlamentul de la Kiev trebuie să adopte un proiect de lege până la 1 noiembrie pentru a asigura plățile la timp și finanțarea armatei, iar Ministerul Finanțelor pregătește deja modificările bugetare necesare, potrivit adevarul.ro.

Șeful comitetului bugetar, Roksolana Pidlasa, a declarat că modificările vor permite utilizarea a aproximativ 126 milioane euro din programul ERA Loans pentru nevoi operaționale militare. În prezent, solda minimă a militarilor este de aproximativ 423 euro (20.130 UAH), cu suplimente pentru serviciile de luptă, care pot ajunge până la 2.100 euro (100.000 UAH) pentru cei din prima linie sau unitățile de artilerie și apărare aeriană.

Sunt discutate majorări ale salariilor pentru militari, de la 630 până la 1.050 euro (30.000–50.000 UAH), însă implementarea depinde de aprobarea partenerilor internaționali și de eficiența sistemului fiscal. Potrivit parlamentarului Bohdan Kitsak, o creștere semnificativă pentru circa 800.000 de militari necesită aproximativ 2,1 miliarde euro anual, sumă dificil de acoperit doar din resurse interne, scrie sursa citată.

Militarii care au cel puțin 25 de ani de serviciu (bărbați) sau 20 de ani (femei) pot beneficia de pensionare anticipată, iar în 2025 aceștia vor primi și facilități precum reduceri la utilități și locuințe.

Ads