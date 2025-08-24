Care ar putea fi următoarea mutare a lui Trump pentru a-l forța pe Putin să facă pace. J.D. Vance: ”Credem că încă avem multe cărți în mână” VIDEO

Vicepreședintele american J.D. Vance a declarat duminică, 24 august, că impunerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei pentru a-l presa pe președintele Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina nu este exclusă, informează EFE.

'Nu, sancțiunile nu sunt excluse. Dar vom lua aceste decizii de la caz la caz', a afirmat Vance într-un interviu acordat NBC. Vicepreședintele american a menționat că rușii nu doresc un armistițiu din rațiuni complexe.

'Noi, desigur, am insistat asupra unui armistițiu. Dar, repet, nu controlăm ceea ce face Rusia. Dacă am fi făcut-o, războiul s-ar fi încheiat acum șapte luni (odată cu revenirea la Casa Albă a lui Donald Trump - n.r.). Cu toate acestea, ceea ce credem este că încă avem multe cărți în mână. Președintele Statelor Unite are multe cărți de jucat pentru a pune presiune și a încerca să pună capăt acestui conflict, și asta vom face', a adăugat el.

În acest sens, Vance a declarat că rămâne încrezător că Statele Unite pot negocia încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, deoarece au existat 'câteva concesii semnificative din partea ambelor părți doar în ultimele săptămâni'.

Vineri, președintele american Donald Trump și-a reiterat, la rândul său, amenințarea cu sancțiuni împotriva Rusiei, la o săptămână după întâlnirea cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska pentru a discuta despre încheierea războiului.

Luni, Trump s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu lideri europeni, după care a anunțat că va lucra la o întâlnire între Putin și Zelenski.

Vance a mai spus în interviu că garanțiile de securitate pentru Ucraina nu vor include prezența trupelor americane pe teren: 'Președintele a fost foarte clar. Nu vor exista trupe pe teren în Ucraina, dar vom continua să jucăm un rol activ în a ne asigura că ucrainenii au garanțiile de securitate și încrederea de care au nevoie pentru a opri războiul'.

Vicepreședintele american a avut un punct de vedere și cu privire la atacul cu rachete ruse din vestul Ucrainei, din această săptămână, care a lovit o fabrică de produse electronice deținută de o companie americană.

'Nu-mi place', a spus Vance despre atac. 'Dar acesta este un război și de aceea vrem să oprim masacrele. Rușii au făcut o mulțime de lucruri care nu ne plac. Mulți civili au murit. Am condamnat acest lucru de la început', a insistat el.

Între timp, într-un interviu separat acordat NBC, publicat tot duminică, ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a susținut că nu a auzit vorbindu-se despre incident, dar a adăugat că unii oameni sunt 'de-a dreptul naivi, văd un aparat de cafea într-o vitrină și cred că acela este locul în care se și produce'.

Ministrul de externe rus a mai afirmat că, deocamdată, 'nu este planificată nicio întâlnire' între Putin și omologul său ucrainean pentru a încerca să ajungă la un acord de pace, în ciuda eforturilor diplomatice din ultima săptămână.

