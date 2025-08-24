Care ar putea fi următoarea mutare a lui Trump pentru a-l forța pe Putin să facă pace. J.D. Vance: ”Credem că încă avem multe cărți în mână” VIDEO

Autor: Ema Petrescu
Duminica, 24 August 2025, ora 22:42
191 citiri
Care ar putea fi următoarea mutare a lui Trump pentru a-l forța pe Putin să facă pace. J.D. Vance: ”Credem că încă avem multe cărți în mână” VIDEO
Vicepreședintele american J.D. Vance FOTO Hepta

Vicepreședintele american J.D. Vance a declarat duminică, 24 august, că impunerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei pentru a-l presa pe președintele Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina nu este exclusă, informează EFE.

'Nu, sancțiunile nu sunt excluse. Dar vom lua aceste decizii de la caz la caz', a afirmat Vance într-un interviu acordat NBC. Vicepreședintele american a menționat că rușii nu doresc un armistițiu din rațiuni complexe.

'Noi, desigur, am insistat asupra unui armistițiu. Dar, repet, nu controlăm ceea ce face Rusia. Dacă am fi făcut-o, războiul s-ar fi încheiat acum șapte luni (odată cu revenirea la Casa Albă a lui Donald Trump - n.r.). Cu toate acestea, ceea ce credem este că încă avem multe cărți în mână. Președintele Statelor Unite are multe cărți de jucat pentru a pune presiune și a încerca să pună capăt acestui conflict, și asta vom face', a adăugat el.

În acest sens, Vance a declarat că rămâne încrezător că Statele Unite pot negocia încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, deoarece au existat 'câteva concesii semnificative din partea ambelor părți doar în ultimele săptămâni'.

Vineri, președintele american Donald Trump și-a reiterat, la rândul său, amenințarea cu sancțiuni împotriva Rusiei, la o săptămână după întâlnirea cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska pentru a discuta despre încheierea războiului.

Luni, Trump s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu lideri europeni, după care a anunțat că va lucra la o întâlnire între Putin și Zelenski.

Vance a mai spus în interviu că garanțiile de securitate pentru Ucraina nu vor include prezența trupelor americane pe teren: 'Președintele a fost foarte clar. Nu vor exista trupe pe teren în Ucraina, dar vom continua să jucăm un rol activ în a ne asigura că ucrainenii au garanțiile de securitate și încrederea de care au nevoie pentru a opri războiul'.

Vicepreședintele american a avut un punct de vedere și cu privire la atacul cu rachete ruse din vestul Ucrainei, din această săptămână, care a lovit o fabrică de produse electronice deținută de o companie americană.

'Nu-mi place', a spus Vance despre atac. 'Dar acesta este un război și de aceea vrem să oprim masacrele. Rușii au făcut o mulțime de lucruri care nu ne plac. Mulți civili au murit. Am condamnat acest lucru de la început', a insistat el.

Între timp, într-un interviu separat acordat NBC, publicat tot duminică, ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a susținut că nu a auzit vorbindu-se despre incident, dar a adăugat că unii oameni sunt 'de-a dreptul naivi, văd un aparat de cafea într-o vitrină și cred că acela este locul în care se și produce'.

Ministrul de externe rus a mai afirmat că, deocamdată, 'nu este planificată nicio întâlnire' între Putin și omologul său ucrainean pentru a încerca să ajungă la un acord de pace, în ciuda eforturilor diplomatice din ultima săptămână.

Putin a făcut "concesii importante" în fața lui Trump în chestiunea Ucrainei, susține vicepreședintele SUA, J.D. Vance
Putin a făcut "concesii importante" în fața lui Trump în chestiunea Ucrainei, susține vicepreședintele SUA, J.D. Vance
Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a declarat că Moscova a făcut 'concesii semnificative' în privința Ucrainei față de președintele american Donald Trump, la summitul pe care magnatul...
Mai sunt speranțe de pace? Trump amenință din nou Rusia cu sancțiuni: „Vor fi tarife enorme. Sau nu facem nimic și spunem că este lupta voastră.”
Mai sunt speranțe de pace? Trump amenință din nou Rusia cu sancțiuni: „Vor fi tarife enorme. Sau nu facem nimic și spunem că este lupta voastră.”
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a reiterat amenințarea de a impune sancțiuni majore împotriva Rusiei dacă nu vor exista progrese în direcția unei soluții pașnice pentru...
#razboi Ucraina, #sanctiuni SUA Rusia, #negocieri pace trump putin, #jd vance , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Acuzat ca si-a inselat sotia ani la randul cu aceeasi femeie, Gigi Becali n-a mai rabdat si a "explodat"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Curse ilegale de cai in judetul Olt. Politia a intervenit cu luptatori ai trupelor speciale. Ce sanctiuni au fost aplicate

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Medicii nu vor mai putea direcționa pacienții de la stat la privat. Ministrul Sănătății: ”Există o anomalie legislativă”
  2. Care ar putea fi următoarea mutare a lui Trump pentru a-l forța pe Putin să facă pace. J.D. Vance: ”Credem că încă avem multe cărți în mână” VIDEO
  3. Europa digitală cu două viteze. De ce rămâne flancul estic al UE în urmă în cursa pentru centrele de inteligență artificială
  4. Ce a gândit cu adevărat Regina Elisabeta a II-a despre Trump: Criticii spuneau că a fost nepoliticos cu ea, dar realitatea este mult mai neașteptată
  5. Norvegia oferă Ucrainei un ajutor militar de 600 de milioane de euro. Banii servesc la achiziția, din Germania, a încă două sisteme antiaeriene Patriot
  6. Explozie lângă sediul Serviciului de Securitate al Rusiei. O persoană a murit într-un magazin de jucării din Moscova VIDEO
  7. UPDATE Israelul anunță că a distrus "palatul prezidențial al rebelilor houthi". Atac în capitala Yemenului: Cel puțin doi morți VIDEO/FOTO
  8. În pline negocieri pentru pace, Rusia transmite un mesaj provocator de Ziua Independenței Ucrainei: „Nu este nimic de sărbătorit” VIDEO
  9. Reprezentantul României pentru reconstrucția Ucrainei a fost la Kiev, alături de ministrul Apărării. România și Ucraina vor coopera în industria de armament
  10. În țară și în străinătate, haosul politic al SUA are o singură constantă: interesul personal al lui Trump ANALIZĂ