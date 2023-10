Cum este ”curățat” un sat din Ucraina de ocupanții ruși. Au supraviețuit doar grupuri izolate VIDEO

Armata Ucrainei eliberează, încet, tot mai multe localități din vestul și sudul țării, ocupate în urma invaziei Rusiei.

Un clip publicat pe Twitter surprinde procesul de curățare a satului Novoprokopivka, lângă orașul Tokmak, în sudul țării.

Înainte de război, aici locuiau circa 700 de oameni. În prezent, satul este unul fantomă, la fel ca multe altele din zonele ocupate de ruși.

Regimentul 71 al Federației Ruse staționat acolo și-a pierdut aproape în totalitate capacitatea de apărare și aproape tot personalul.

Au supraviețuit doar grupuri izolate de militari ruși, dintre care jumătate au refuzat să lupte și au încercat să scape de pe pozițiile lor, iar restul au murit sub asaltul forțelor armate ucrainene.

