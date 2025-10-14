Scădere "surprinzătoare" a ajutorului militar pentru Ucraina. Europa încetinește livrările, în ciuda angajamentelor oficiale

Autor: Veronica Andrei
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 23:27
123 citiri
Scădere "surprinzătoare" a ajutorului militar pentru Ucraina. Europa încetinește livrările, în ciuda angajamentelor oficiale
Ucraina are nevoie de muniții FOTO: Facebook/JointForcesTaskForce

Ajutorul militar acordat Ucrainei a înregistrat o scădere semnificativă în ultimele luni, relevă un raport al Institutului Kiel, publicat marți, 14 octombrie. Deşi la jumătatea verii s-a lansat iniţiativa PURL – un mecanism menit să faciliteze achiziţiile de armament pentru Kiev din partea aliaţilor europeni NATO – cifrele arată contrariul: livrările au scăzut, nu au crescut.

Raportul arată că, în lunile iulie şi august, sprijinul militar total oferit Ucrainei a fost cu 43% mai mic faţă de prima jumătate a anului. Iar declinul este cu atât mai evident dacă privim strict către contribuţiile europene, care s-au redus cu 57%.

„Scăderea ajutorului militar în lunile iulie şi august este surprinzătoare. În pofida iniţiativei NATO PURL, Europa îşi reduce sprijinul militar per ansamblu. Rămâne de văzut cum vor evolua cifrele în toamnă, dar momentul este critic”, atrage atenţia Christoph Trebesch, director de cercetare al Institutului Kiel şi coordonator al platformei Ukraine Support Tracker.

Un mecanism nou, rezultate modeste

Programul PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), lansat oficial în iulie, avea ca scop consolidarea livrărilor de armament printr-un mecanism comun, coordonat de NATO, prin care statele europene pot comanda echipamente americane pentru armata ucraineană. Prima livrare efectivă prin acest mecanism a avut loc la finalul lunii august, potrivit unui oficial NATO citat de postul public ucrainean Suspilne.

Cu toate acestea, datele analizate de Institutul Kiel arată că, în perioada de vară, cantitatea totală de armament livrat a fost semnificativ mai mică decât în primele şase luni ale anului — o perioadă în care Europa suplinise, într-o oarecare măsură, blocajele apărute la Washington în privinţa noilor pachete de ajutor.

Contribuţii importante, dar insuficiente

Deşi mai multe state europene şi-au anunţat angajamentele în cadrul PURL, nivelul sprijinului rămâne sub cel necesar pentru a menţine capacitatea de apărare a Ucrainei la un nivel funcţional. Danemarca a alocat aproximativ 90 de milioane de dolari, Suedia 275 de milioane, iar Norvegia circa 135 de milioane. Olandezii au finanţat primul pachet cu 590 de milioane de dolari, iar Germania a promis 500 de milioane.

Sumele sunt consistente, dar nu compensează decalajul lăsat de absenţa livrărilor regulate din partea SUA, care au fost suspendate temporar la începutul anului 2025.

Ajutorul umanitar rămâne constant, dar nu e suficient

Spre deosebire de sprijinul militar, cel financiar şi umanitar a rămas relativ stabil, chiar şi în lipsa contribuţiei americane.

„Nivelul general al sprijinului financiar şi umanitar s-a menţinut într-un echilibru comparativ, dar este esenţial ca această stabilitate să se extindă şi asupra asistenţei militare. Ucraina depinde de acest sprijin pentru a-şi putea susţine apărarea pe teren”, avertizează Trebesch.

O toamnă decisivă pentru front

În acest context, evoluţiile din toamnă vor fi decisive. Kievul se confruntă nu doar cu o presiune militară tot mai mare din partea Rusiei, ci şi cu un efort de război tot mai greu de susţinut logistic. Diminuarea ajutorului în lunile estivale — chiar şi în prezenţa unor mecanisme oficiale menite să-l fluidizeze — ridică semne de întrebare nu doar despre capacitatea Europei de a livra, ci şi despre coerenţa angajamentelor asumate politic.

Un test de rezistență pentru Europa: Până unde va merge Putin?
Un test de rezistență pentru Europa: Până unde va merge Putin?
Ziua de 10 septembrie 2025 va rămâne în memoria recentă de referință în noul episod de presiune rusă asupra Europei. Dronele care au traversat cu intenție spaţiul aerian al Poloniei nu au...
Ploile de toamnă slăbesc apărarea antiaeriană a Ucrainei. Norii și precipitațiile lasă intrările libere pentru dronele ruse
Ploile de toamnă slăbesc apărarea antiaeriană a Ucrainei. Norii și precipitațiile lasă intrările libere pentru dronele ruse
Ploile şi stratul de nori specifice toamnei reduc eficienţa apărării antiaeriene ucrainene şi permit, spun autorităţile, trecerea unui număr tot mai mare de drone de tip Shahed spre ţinte...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #ajutor militar, #Europa , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
S-a terminat: divortul anului in Romania! E hotarata si nu mai da inapoi
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Selectionerul n-a mai rezistat si i-a spus in fata, la pauza: "E ultimul tau meci la echipa nationala". Replica data pe loc
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ploile de toamnă slăbesc apărarea antiaeriană a Ucrainei. Norii și precipitațiile lasă intrările libere pentru dronele ruse
  2. Scădere "surprinzătoare" a ajutorului militar pentru Ucraina. Europa încetinește livrările, în ciuda angajamentelor oficiale
  3. Tragedie în țara câștigătoarei Nobelului pentru Pace, Maria Machado. 14 mineri au murit într-o mină inundată în urma ploilor abundente VIDEO FOTO
  4. „Grăsimea, noul inamic al armatei americane”. Soldați din Garda Națională trimiși acasă după o fotografie virală
  5. Polonia se apropie de nivelul de trai al Regatului Unit, relatează presa britanică
  6. Birocrația, ucigașul tăcut al tinerei care și-a pierdut viața în tragedia de pe Șoseaua Berceni? Poliția a cerut instalarea în zonă a unui semafor încă din 2024
  7. Musafiri nepoftiți la exerciții NATO din Polonia: militarii olandezi, vizați de drone necunoscute
  8. Când neutralitatea devine armă economică. Cum a ajuns industria chineză să alimenteze războiul din Ucraina ANALIZĂ
  9. Un test de rezistență pentru Europa: Până unde va merge Putin?
  10. Alunecare de teren într-un șantier al autostrăzii Sibiu-Pitești. Un complex turistic e în pericol VIDEO

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
EP. 142 - NATO atac direct la adresa Rusiei!!!