Scădere "surprinzătoare" a ajutorului militar pentru Ucraina. Europa încetinește livrările, în ciuda angajamentelor oficiale

Ajutorul militar acordat Ucrainei a înregistrat o scădere semnificativă în ultimele luni, relevă un raport al Institutului Kiel, publicat marți, 14 octombrie. Deşi la jumătatea verii s-a lansat iniţiativa PURL – un mecanism menit să faciliteze achiziţiile de armament pentru Kiev din partea aliaţilor europeni NATO – cifrele arată contrariul: livrările au scăzut, nu au crescut.

Raportul arată că, în lunile iulie şi august, sprijinul militar total oferit Ucrainei a fost cu 43% mai mic faţă de prima jumătate a anului. Iar declinul este cu atât mai evident dacă privim strict către contribuţiile europene, care s-au redus cu 57%.

„Scăderea ajutorului militar în lunile iulie şi august este surprinzătoare. În pofida iniţiativei NATO PURL, Europa îşi reduce sprijinul militar per ansamblu. Rămâne de văzut cum vor evolua cifrele în toamnă, dar momentul este critic”, atrage atenţia Christoph Trebesch, director de cercetare al Institutului Kiel şi coordonator al platformei Ukraine Support Tracker.

Un mecanism nou, rezultate modeste

Programul PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), lansat oficial în iulie, avea ca scop consolidarea livrărilor de armament printr-un mecanism comun, coordonat de NATO, prin care statele europene pot comanda echipamente americane pentru armata ucraineană. Prima livrare efectivă prin acest mecanism a avut loc la finalul lunii august, potrivit unui oficial NATO citat de postul public ucrainean Suspilne.

Cu toate acestea, datele analizate de Institutul Kiel arată că, în perioada de vară, cantitatea totală de armament livrat a fost semnificativ mai mică decât în primele şase luni ale anului — o perioadă în care Europa suplinise, într-o oarecare măsură, blocajele apărute la Washington în privinţa noilor pachete de ajutor.

Contribuţii importante, dar insuficiente

Deşi mai multe state europene şi-au anunţat angajamentele în cadrul PURL, nivelul sprijinului rămâne sub cel necesar pentru a menţine capacitatea de apărare a Ucrainei la un nivel funcţional. Danemarca a alocat aproximativ 90 de milioane de dolari, Suedia 275 de milioane, iar Norvegia circa 135 de milioane. Olandezii au finanţat primul pachet cu 590 de milioane de dolari, iar Germania a promis 500 de milioane.

Sumele sunt consistente, dar nu compensează decalajul lăsat de absenţa livrărilor regulate din partea SUA, care au fost suspendate temporar la începutul anului 2025.

Ajutorul umanitar rămâne constant, dar nu e suficient

Spre deosebire de sprijinul militar, cel financiar şi umanitar a rămas relativ stabil, chiar şi în lipsa contribuţiei americane.

„Nivelul general al sprijinului financiar şi umanitar s-a menţinut într-un echilibru comparativ, dar este esenţial ca această stabilitate să se extindă şi asupra asistenţei militare. Ucraina depinde de acest sprijin pentru a-şi putea susţine apărarea pe teren”, avertizează Trebesch.

O toamnă decisivă pentru front

În acest context, evoluţiile din toamnă vor fi decisive. Kievul se confruntă nu doar cu o presiune militară tot mai mare din partea Rusiei, ci şi cu un efort de război tot mai greu de susţinut logistic. Diminuarea ajutorului în lunile estivale — chiar şi în prezenţa unor mecanisme oficiale menite să-l fluidizeze — ridică semne de întrebare nu doar despre capacitatea Europei de a livra, ci şi despre coerenţa angajamentelor asumate politic.

