Scandal uriaș de corupție în armata lui Putin: De ce se împușcau soldații ruși între ei

Autor: Gabriela Georgescu
Duminica, 24 August 2025, ora 08:30
846 citiri
Președintele Rusiei, Vladimir Putin FOTO kremlin.ru

Un scandal de proporții a zguduit armata rusă după ce locotenent-colonelul Konstantin Frolov, cunoscut sub porecla „Călăul” și prezentat de presa de stat drept unul dintre cei mai eficienți lunetiști ai Rusiei, a fost demascat pentru fraudă și corupție.

Potrivit unei anchete publicate de Kommersant și citate de Mediafax, Frolov și colonelul Artem Gorodilov au pus la punct o schemă prin care 35 de militari din Brigada 83 de Asalt Aerian Gărzi își provocau intenționat răni pentru a obține compensații financiare și distincții militare. Prejudiciul estimat: peste 200 de milioane de ruble (aproximativ 2,5 milioane de dolari).

„Eroul” fabricat de propaganda Kremlinului

Frolov, tată a trei copii, pretindea că a fost rănit de șapte ori în luptă, iar presa de stat îl prezenta ca pe un „erou excepțional” care refuza concediul medical pentru a se întoarce pe front. În realitate, rănile erau provocate de camarazi, cu grijă să nu-i pună viața în pericol.

Anchetatorii au descoperit că militarii se împușcau între ei pentru a obține certificate medicale false, indemnizații de război și chiar medalii pentru curaj.

Rețeaua fraudelor

Inițial, Frolov a negat acuzațiile, dar în cele din urmă și-a recunoscut faptele și a oferit numele a peste 30 de complici. Pe lângă fraudă, el este acuzat și de luare de mită și deținere ilegală de arme și explozibili.

Toate distincțiile i-au fost retrase, iar cazul său urmează să fie judecat de tribunalul militar din garnizoana Lugansk, unde ar fi comis o parte dintre infracțiuni.

Rusia transformă teritoriile ocupate din Ucraina într-o uriașă bază militară. Semne că armata lui Putin pregătește următoarea invazie
Rusia transformă teritoriile ocupate din Ucraina într-o uriașă bază militară. Semne că armata lui Putin pregătește următoarea invazie
Rusia folosește părțile de est ale Ucrainei aflate sub ocupație pentru a-și consolida pozițiile militare și pentru a pregăti posibile agresiuni viitoare, scrie Kyiv Independent....
Rușii susțin că au cucerit două sate din regiunea Donețk - Cât controlează Rusia din teritoriul Ucrainei
Rușii susțin că au cucerit două sate din regiunea Donețk - Cât controlează Rusia din teritoriul Ucrainei
Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat sâmbătă, 23 august, ocuparea a două localități din estul Ucrainei, în regiunea Donețk. Este vorba despre Sredneie și Kleban-Byk, aflate în...
