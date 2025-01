Patru scenarii pentru cum s-ar putea capăt războiului din Ucraina. De ce rolul lui Trump e crucial

Sfidarea Ucrainei i-a adus timp și sprijin occidental după invazia la scară largă a Rusiei, dar dacă țara vrea să supraviețuiască, are nevoie de mai mult decât sfidare - are nevoie de Trump, potrivit The Times, care a evidențiat patru scenarii realiste pentru încheierea războiului.

Publicația britanică a subliniat că aceste scenarii nu includ rezultate improbabile, cum ar fi moartea dictatorului rus Vladimir Putin sau o contraofensivă ucraineană bruscă și de succes. Autorul articolului sugerează că Putin rămâne convins că poate învinge Ucraina, iar capacitatea fostului președinte american Donald Trump de a spulbera această încredere va determina care dintre cele patru scenarii devine realitate.

1. Primul scenariu, cel mai pesimist, este victoria totală a Rusiei. În această variantă, forțele ucrainene sunt copleșite, iar regiunile ocupate de armata rusă rămân sub controlul Kremlinului. Înfrângerea Ucrainei ar însemna nu doar o pierdere teritorială, ci și un război pierdut pe plan internațional, cu o posibilă reconfigurare a granițelor și un nou echilibru de putere în Europa de Est.

2. Un al doilea scenariu ar putea implica o negociere de pace, dar cu condiții extrem de dificile pentru Ucraina. Sub presiunea unei părți din comunitatea internațională și a unui conflict ce continuă să apese asupra economiei globale, Kievul ar putea fi forțat să accepte o înțelegere cu Moscova, chiar dacă aceasta presupune cedarea unor teritorii. Acesta ar fi un compromis dureros, dar ar aduce măcar o fărâmă de stabilitate pe termen scurt.

3. Al treilea scenariu este unul de continuare a conflictului, fără o rezolvare clară în viitorul apropiat. Ucraina ar putea rezista în fața atacurilor rusești, dar războiul s-ar putea împotmoli, iar rușii ar putea întâmpina dificultăți în a-și menține linia de front. În acest caz, sancțiunile economice, presiunea militară și sprijinul internațional acordat Kievului ar putea duce la o soluție de „blocaj”, dar fără o înfrângere finală a niciunei părți.

4. În sfârșit, există și scenariul unei victorii ucrainene, posibil printr-o ofensivă susținută cu ajutorul armelor și resurselor occidentale. În acest caz, Ucraina ar putea recupera teritoriile pierdute și ar forța Rusia la o retragere, dar pentru acest scenariu, Kievul ar avea nevoie de o mobilizare masivă a resurselor și de o unitate internă absolută.

Rolul președintelui Donald Trump devine crucial

În mijlocul acestor scenarii posibile, rolul președintelui Donald Trump devine crucial. Cu o retorică adesea provocatoare și o abordare diplomatică imprevizibilă, Trump ar putea juca un rol semnificativ în găsirea unei soluții de pace, având în vedere că este un susținător al negocierilor directe și al acordurilor cu Rusia. Dacă va reuși să impună o abordare mai pragmatică, poate că va aduce o oportunitate de a opri conflictul, mai ales având în vedere presiunile economice și politice la care Rusia este supusă. Totuși, există și riscul ca intervențiile sale să contribuie la o escaladare și mai mare a violenței, având în vedere neînțelegerile și neîncrederea profundă dintre Moscova și Kiev.

Așadar, în fața unui război care nu pare să se termine prea curând, întreaga lume privește cu atenție spre evoluțiile din Ucraina. Poate președintele Trump să medieze o pace, sau va lăsa țara să se prăbușească sub povara acestui conflict devastator? Doar timpul ne va răspunde, conchide The Times.

