Scenariu exploziv după război. Un general american propune trimiterea trupelor SUA în Ucraina pentru menținerea păcii

Jack Keane, fost șef adjunct al Statului Major al Armatei SUA și actual președinte al board-ului Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), a declarat într-un interviu acordat Fox News că Statele Unite ar trebui să trimită forțe militare în Ucraina pentru a preveni viitoare atacuri ale Rusiei.

Generalul american (r), considerat unul dintre cei mai influenți analiști militari din SUA, susține că Europa nu dispune de capacitatea militară necesară pentru a gestiona un conflict de asemenea amploare și că doar armata americană poate garanta securitatea pe termen lung.

„SUA trebuie să trimită trupe în Ucraina”

În discuția cu Fox News, Keane a explicat că unul dintre scenariile post-conflict ar putea include relocarea unei părți a contingentului militar american deja staționat în Europa către Ucraina sau în proximitatea acesteia, pentru a descuraja eventuale noi agresiuni rusești.

El a adăugat că, pe lângă trupe, este esențială îmbunătățirea apărării antiaeriene atât pe teritoriul Ucrainei, cât și în statele vecine, unde ar putea fi desfășurate sisteme moderne de apărare. „Statele Unite dispun de suficiente forțe aeriene pentru a oferi acoperire trupelor de la sol”, a punctat generalul.

Argumentele lui Jack Keane

Generalul american a prezentat mai multe motive pentru care Washingtonul ar trebui să ia în calcul un asemenea scenariu: Europa nu are o armată suficient de puternică pentru a gestiona securitatea regională după încheierea războiului; Forțele americane sunt deja dislocate în Europa, fiind nevoie doar de o relocare; Apărarea anti-aeriană trebuie consolidată, inclusiv prin desfășurarea unor sisteme moderne în statele vecine Ucrainei; SUA dispune de superioritate aeriană, ceea ce ar permite protejarea trupelor de la sol.

Jack Keane este un nume cunoscut în cercurile militare și de securitate ale SUA. A îndeplinit funcția de șef adjunct al Statului Major al Armatei SUA între 1999 și 2003, perioadă în care a fost implicat în operațiunile americane din Irak și Afganistan. După retragerea din armată, a devenit analist militar și este un invitat frecvent al postului Fox News.

Ca președinte al board-ului Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), Keane influențează deseori dezbaterile din Washington legate de politica externă și securitatea internațională.

Președintele american Donald Trump i-a trimis duminică, 24 august, o scrisoare omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a Zilei Independenței a...
Liderii militari ai NATO urmează să participe miercuri la o reuniune de urgență pentru a discuta despre războiul din Ucraina și despre perspectivele de securitate ale Kievului, au declarat...
