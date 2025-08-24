Rusia și Ucraina fac schimb de prizonieri, dar ofensiva Rusiei continuă. Ar fi ocupat localități din regiunea Donețk, pe care vrea s-o păstreze și după încetarea războiului

Rusia și Ucraina au schimbat duminică, 24 august, 146 de prizonieri de război din fiecare tabără, după o mediere a Emiratelor Arabe Unite, a anunțat Ministerul Apărării de la Moscova.

Toți rușii eliberați se află în Belarus și vor primi asistență psihologică și medicală, a precizat sursa citată.

Tot potrivit Ministerului rus al Apărării, Ucraina a predat Rusiei opt cetățeni ruși, rezidenți ai regiunii Kursk (regiune a Rusiei unde armata ucraineană a reușit o incursiune).

Pe de altă parte, Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat, în ziua de 24 august 2025, că forțele ruse au preluat controlul asupra localității Filiia, din regiunea ucraineană Dnipro.

Agenția Reuters precizează că nu a putut verifica în mod independent această informație.

Cu o zi înainte, Ministerul Apărării rus afirma că armata rusă a capturat localitățile Sredneie și Kleban-Byk din regiunea Donețk.

Donețk este una dintre regiunile Ucrainei pe care Rusia ar vrea să o păstreze, drept condiție a încheierii păcii în actualul război cu Ucraina.

În replică, administrația de la Kiev a precizat că Ucraina dorește să negocieze cu Rusia, inclusiv printr-o întâlnire directă Zelenski - Putin, însă exclude cedarea de teritorii către Rusia.

Nu se știe, deocamdată, când ar putea avea loc o întâlnire directă între președinții Rusiei și Ucrainei.

