Schimbul de prizonieri nu are nicio influență asupra războiului din Ucraina, anunță consilierul pentru securitate naţională al SUA FOTO/VIDEO

Schimbul de deţinuţi la scară mare între Rusia şi mai multe ţări occidentale nu are nicio influenţă asupra unui potenţial efort diplomatic de a pune capăt conflictului din Ucraina, a declarat consilierul pentru securitate naţională Jake Sullivan, relatează vineri, 2 august, dpa.

Jake Sullivan a spus că nu vede nicio legătură între negocierile dintre Rusia, Belarus şi mai multe state occidentale pentru schimbul de deţinuţi şi războiul dintre Rusia şi Ucraina.

"Nu vedem o legătură între negocierile pentru eliberarea unor persoane deţinute şi orice potenţial efort diplomatic privind războiul din Ucraina", a declarat Sullivan la Washington, când a fost întrebat dacă negocierile de succes privind schimbul de deţinuţi ar putea duce şi la convorbiri de pace.

"Vedem aceste lucruri ca fiind pe trasee separate. Unul este despre chestiunea practică de a produce acest schimb", a explicat el.

"Celălalt este o chestiune mult mai complexă în care ucrainenii vor fi la conducere, iar SUA se vor consulta îndeaproape cu toţi aliaţii noştri pentru a-i susţine când sunt pregătiţi să treacă la fapte în genul acela de diplomaţie", a mai spus Sullivan.

Airplanes with prisoners released as part of the prisoner exchange arrived in Russia, the United States and Germany. In Germany, they were taken to a hospital for medical examination, where they will stay for several days. pic.twitter.com/UIo7nu5ZwG