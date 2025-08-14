Schimb de prizonieri între Rusia şi Ucraina, chiar înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska. Zelenski: "Printre militarii eliberaţi astăzi se află apărătorii Mariupolului" VIDEO FOTO

Schimb de prizonieri între Rusia şi Ucraina, chiar înaintea întâlnirii Trump - Putin din Alaska FOTO X/@ZelenskyyUa

Rusia și Ucraina au schimbat joi, 14 august, câte 84 de prizonieri de război, a anunțat Ministerul rus al Apărării, schimbul având loc în ajunul summit-ului din Alaska dintre liderul rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump, relatează AFP și Reuters.

Potrivit ministerului rus al Apărării, 84 de militari ruși „s-au întors de pe teritoriul controlat de regimul de la Kiev. La schimb, au fost predați 84 de prizonieri de război din cadrul forțelor armate ucrainene”.

Ucraina a anunțat, la rândul său, că a repatriat 84 de persoane în cadrul ultimului schimb cu Rusia, care a inclus zeci de civili. Cel puțin unul fusese deținut timp de peste un deceniu în Rusia.

Schimbul de joi a inclus 33 de soldați și 51 de civili, potrivit Comitetului de Stat ucrainean responsabil cu prizonierii de război, care a adăugat că unul dintre prizonieri a petrecut mai mult de 4.000 de zile în captivitate. Un altul era un profesor de școală primară capturat de separatiștii susținuți de Rusia în 2019.

„Printre civilii eliberați astăzi se află cei care erau deținuți de ruși din 2014, 2016 și 2017”, a scris președintele Volodimir Zelenski pe X. „Printre militarii eliberați astăzi se află apărătorii Mariupolului”, a precizat el.

Ads

Home 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Вдома 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/8osh4uUBQB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 14, 2025

Kievul și Moscova au efectuat schimburi regulate de prizonieri (și de trupuri ale celor uciși în lupte) în timpul războiului care durează de trei ani și jumătate, în ciuda faptului că luptele nu au încetat, Ucraina aducând acasă peste 5.000 de prizonieri de război de la invazia Kremlinului, în februarie 2022.

Cele două părți au făcut schimb de mii de prizonieri în acest an, în conformitate cu acordurile încheiate în cadrul a trei sesiuni de discuții directe la Istanbul, din mai până în iulie. Aceste schimburi sunt singurul rezultat concret al acestor întâlniri. La ultima întâlnire în acest format, în iulie, cele două delegații nu au putut decât să constate că pozițiile lor sunt „foarte îndepărtate” în ceea ce privește încetarea conflictului.

Ads

Schimbul de joi are loc în ajunul unei întâlniri directe între Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska, prima după șase ani, care se va concentra pe posibilitatea păcii în Ucraina, în absența președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

We are bringing Ukrainians back home to Ukraine. A new exchange, 84 people, both military personnel and civilians. Almost all of them require medical care and significant rehabilitation. Among the civilians released today are those who had been held by the Russians since 2014,… pic.twitter.com/ITZDetOHIQ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 14, 2025

Ads