Schimb de prizonieri între Rusia şi Ucraina, chiar înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska. Zelenski: "Printre militarii eliberaţi astăzi se află apărătorii Mariupolului" VIDEO FOTO

Autor: Adrian Zia
Joi, 14 August 2025, ora 17:28
376 citiri
Schimb de prizonieri între Rusia şi Ucraina, chiar înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska. Zelenski: "Printre militarii eliberaţi astăzi se află apărătorii Mariupolului" VIDEO FOTO
Schimb de prizonieri între Rusia şi Ucraina, chiar înaintea întâlnirii Trump - Putin din Alaska FOTO X/@ZelenskyyUa

Rusia și Ucraina au schimbat joi, 14 august, câte 84 de prizonieri de război, a anunțat Ministerul rus al Apărării, schimbul având loc în ajunul summit-ului din Alaska dintre liderul rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump, relatează AFP și Reuters.

Potrivit ministerului rus al Apărării, 84 de militari ruși „s-au întors de pe teritoriul controlat de regimul de la Kiev. La schimb, au fost predați 84 de prizonieri de război din cadrul forțelor armate ucrainene”.

Ucraina a anunțat, la rândul său, că a repatriat 84 de persoane în cadrul ultimului schimb cu Rusia, care a inclus zeci de civili. Cel puțin unul fusese deținut timp de peste un deceniu în Rusia.

Schimbul de joi a inclus 33 de soldați și 51 de civili, potrivit Comitetului de Stat ucrainean responsabil cu prizonierii de război, care a adăugat că unul dintre prizonieri a petrecut mai mult de 4.000 de zile în captivitate. Un altul era un profesor de școală primară capturat de separatiștii susținuți de Rusia în 2019.

„Printre civilii eliberați astăzi se află cei care erau deținuți de ruși din 2014, 2016 și 2017”, a scris președintele Volodimir Zelenski pe X. „Printre militarii eliberați astăzi se află apărătorii Mariupolului”, a precizat el.

Kievul și Moscova au efectuat schimburi regulate de prizonieri (și de trupuri ale celor uciși în lupte) în timpul războiului care durează de trei ani și jumătate, în ciuda faptului că luptele nu au încetat, Ucraina aducând acasă peste 5.000 de prizonieri de război de la invazia Kremlinului, în februarie 2022.

Cele două părți au făcut schimb de mii de prizonieri în acest an, în conformitate cu acordurile încheiate în cadrul a trei sesiuni de discuții directe la Istanbul, din mai până în iulie. Aceste schimburi sunt singurul rezultat concret al acestor întâlniri. La ultima întâlnire în acest format, în iulie, cele două delegații nu au putut decât să constate că pozițiile lor sunt „foarte îndepărtate” în ceea ce privește încetarea conflictului.

Schimbul de joi are loc în ajunul unei întâlniri directe între Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska, prima după șase ani, care se va concentra pe posibilitatea păcii în Ucraina, în absența președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Înainte de întâlnirea cu Trump din Alaska, Putin a ordonat ofensivă totală în Ucraina. "Rusia avansează pe front cum n-a mai făcut-o de doi ani"
Înainte de întâlnirea cu Trump din Alaska, Putin a ordonat ofensivă totală în Ucraina. "Rusia avansează pe front cum n-a mai făcut-o de doi ani"
Financial Times și alte publicații evaluează ofensiva rusească în estul Ucrainei. Avansul Forțelor Armate Ruse într-o serie de regiuni ucrainene a provocat o reacție aprinsă în presa...
Nicușor Dan ia parte miercuri la reuniunea țărilor care vor să ajute Ucraina. Summit-ul, organizat înainte de întâlnirea Trump-Putin din Alaska
Nicușor Dan ia parte miercuri la reuniunea țărilor care vor să ajute Ucraina. Summit-ul, organizat înainte de întâlnirea Trump-Putin din Alaska
Președintele Nicușor Dan ia parte, miercuri, 13 august, prin videoconferință, la un summit al țărilor care vor să ajute Ucraina. Anunțul a fost făcut marți, 12 august, de către...
#razboi Ucraina, #schimb prizonieri Rusia Ucraina, #intalnire trump putin alaska , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
52.000.000Euro pentru Dan Sucu
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
PSD, intre retragerea de la guvernare si alianta cu AUR. Confuzia care ii deruteaza pe romani

Ep. 118 - Sorin Ovidiu Vântu și Georgescu vor...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Reacția lui Raed Arafat, întrebat dacă este „rușinos” că România nu are încă un centru de mari arși, la 10 ani după Colectiv
  2. Serviciul rus de spionaj acuză UE că vrea să-l răstoarne pe Orbán. Peter Magyar: "Putin și serviciile lui au intervenit în campania electorală din Ungaria"
  3. Fostul președinte Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, chiriile încasate pe casa din Sibiu pierdută în instanță
  4. Schimb de prizonieri între Rusia şi Ucraina, chiar înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska. Zelenski: "Printre militarii eliberaţi astăzi se află apărătorii Mariupolului" VIDEO FOTO
  5. Cum se acordă despăgubirile pentru cei afectați de inundațiile din Suceava și Neamț. Cele 3 categorii explicate de Raed Arafat
  6. Ministrul Sănătății schimbă „la 180 de grade” modul în care se calculează necesarul de personal în spitale
  7. Donald Trump l-a sunat pe fostul secretar general NATO, Jens Stoltenberg, pentru a vorbi despre Premiul Nobel
  8. ASF explică „diferența fundamentală” care limitează retragerile celor 8 milioane de români din pensia privată Pilonul II
  9. Oamenii lui Putin sunt aproape de Alaska. Avionul oficial rusesc este cel mai urmărit zbor din lume
  10. Melania Trump amenință că-l va da în judecată pe Hunter Biden și va cere despăgubiri de peste un miliard de dolari. Ce a supărat-o pe Prima Doamnă a SUA