De ce s-a „sucit” Trump în privința războiului din Ucraina. Intențiile ascunse ale liderului de la Casa Albă

Zilele acestea, președintele american Donald Trump a arătat o schimbare radicală de viziune în ceea ce privește abordarea războiului din Ucraina, părând să fie pentru prima dată cu adevărat convins că țara aflată în conflict își poate recupera teritoriile ocupate de ruși, declarația fiind apreciată de liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski.

Trump, care de la preluarea mandatului a mizat pe o pace între Rusia și Ucraina mediată de Statele Unite ale Americii, dar cu posibile concesii teritoriale din partea Kievului, pare pentru prima dată să încurajeze o rezistență a ucrainenilor în vederea recuperării teritoriilor ocupate. Pe deasupra, liderul de la Casa Albă a declarat recent că statele NATO ar trebui să doboare dronele și avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian, escaladând astfel vizibil retorica anti-Kremlin.

Președintele american a pus la îndoială și capacitățile militare și economice ale Rusiei, numindu-și adversarul istoric „un tigru de hârtie”, declarație la care Kremlinul a reacționat afirmând că Rusia este „un urs adevărat”.

Declarațiile lui Trump sunt surprinzătoare, având în vedere că în ultimele luni a adoptat o atitudine de reconciliere cu Vladimir Putin, care a culminat cu summitul din Anchorage, Alaska, de la finalul lunii august.

Ads

În plus, Trump pare să-și revizuiască retorica cu privire la necesitatea unor concesii teritoriale pentru a putea realiza pacea cu Rusia, dând speranțe Kievului că ceva important ar putea să se întâmple, iar teritoriile ocupate să fie recuperate.

Politologul Cristian Pîrvulescu este de părere că schimbarea de optică pe care o arată Donald Trump cu privire la războiul din Ucraina implică două posibile strategii ale liderului de la Casa Albă.

„Pivotarea retorică a lui Trump nu este întâmplătoare și trebuie analizată pe două planuri: fie o posibilă recalibrare strategică, fie doar o manevră discursivă, fie amândouă. Trump și Partidul Republican se află într-o etapă de ajustare politică marcată de apropierea alegerilor de la jumătatea mandatului din 2026, moment care va funcționa ca un referendum asupra performanței sale după primii doi ani la Casa Albă. În acest context, schimbarea retoricii față de Rusia și războiul din Ucraina capătă o funcție electorală directă”, precizează Cristian Pîrvulescu.

Ads

Politologul amintește faptul că sprijinul din baza republicană este relativ stabil pentru Donald Trump, dar este „insuficient” pentru a-i garanta succesul la alegerile din 2026.

„Cheia o reprezintă alegătorii independenți și moderați, mai sensibili la politica externă și la percepția de fermitate a SUA în fața agresiunii rusești. Datele recente arată că aprobarea lui Trump în rândul independenților este mai scăzută decât media națională și, spre deosebire de nucleul dur republican, aceștia penalizează inconsistența sau ambiguitatea în politica externă. De aici derivă și pivotarea discursului: un ton mai critic față de Moscova, fără însă a angaja resurse suplimentare, pentru a neutraliza percepția negativă și pentru a menține totodată marja de manevră necesară în relația cu partenerii occidentali”, spune acesta.

Cristian Pîrvulescu ia în calcul și ipoteza unei „diversiuni” pe care o face Donald Trump, în contextul în care declarațiile sale care arată o schimbare de optică nu au fost urmate de măsuri concrete: noi sancțiuni față de Moscova sau creșterea angajamentului militar față de Kiev.

Ads

„Această disonanță între discurs și acțiune sugerează că mesajul are mai degrabă o funcție de presiune simbolică decât una de politică efectivă. În plus, volatilitatea pozițiilor lui Trump reduce credibilitatea schimbării. În context electoral, un discurs mai ferm față de Rusia oferă beneficii de imagine atât pe scena internă, cât și în relația cu aliații europeni, fără a implica costuri bugetare majore”, adaugă profesorul universitar.

Totuși, punctează acesta, sunt și factori care indică o posibilă schimbare „reală” de viziune, în contextul în care Rusia resimte efectele sancțiunilor și costurilor războiului prelungit, iar „aceste slăbiciuni oferă administrației americane oportunitatea de a ridica tonul”.

„Presiunea aliaților și a Ucrainei obligă Washingtonul să evite percepția unei politici de concesii. În această logică, un discurs mai dur nu este doar retorică, ci o adaptare la un raport de forțe aflat în continuă transformare”, adaugă politologul.

Cristian Pîrvulescu încheie prin a spune că evaluarea finală depinde de următoarele mișcări pe care le va face administrația Trump. Dacă retorica sa se va traduce în intensificarea sprijinului militar și financiar, precum și în sancțiuni suplimentare pentru Rusia, atunci înseamnă că asistăm într-adevăr la o „recalibrare strategică”.

Ads

În caz contrar, interpretarea cea mai plauzibilă este aceea a unei „diversiuni politice” care are scopul de a proteja imaginea și fermitatea liderului de la Casa Albă și de a transfera presiunea pe aliați.

Reacția Kremlinului după declarațiile lui Trump

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Peskov, a părut să ignore nuanțele din discursul lui Donald Trump, afirmând doar că „Rusia nu este deloc un tigru, iar urșii de hârtie nu există”.

El și-a exprimat opinia că în spatele cuvintelor lui Trump se află în primul rând interesele comerciale ale SUA, în special dorința de a vinde mai mult petrol și gaze, și a sugerat că întâlnirea cu Zelenski ar fi putut influența poziția acestuia.

La afirmațiile legate de redobândirea teritoriilor ocupate de Rusia a răspuns ceva mai acid fostul președinte Dmitri Medvedev, actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, care a afirmat că Donald Trump „a intrat din nou într-o realitate paralelă”.

Ads