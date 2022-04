Mai multe bombardamente au atins, în noaptea de luni spre marţi, Kramatorskul, un oraş mare aflat sub controlul forţelor ucrainene, în estul Ucrainei, o regiune ameninţată de o ofensivă a trupelor ruse, relatează AFP.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

Potrivit unui jurnalist AFP, aceste tiruri - probabil de rachetă sau de obuze cu rază lungă de acţiune - au distrus, către ora locală 3.00 (şi ora României), o şcoală, în centrul oraşului, situată lângă un sediu al poliţiei.

Kramatorsk, destroyed school, consequences of Russian firing...The International Criminal Court (ICC) must investigate and punish Russian crimes.#StopRussia #SlavaUkraïni #StandWithUkraine #StopWar #StopPutinNOW #StopRussianAggression #WarCrimes https://t.co/PJMsP1a5x2 pic.twitter.com/RoTN6AX5Hu