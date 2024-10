O școală militară privată din Cecenia ce poată numele președintelui rus Vladimir Putin a fost atacată marți cu drone, a anunțat sângerosul dictator cecen.

Universitatea Forțelor Speciale Ruse, situată în orașul Gudermes, din Cecenia a fost lovită și incendiată marți dimineața, 29 octombrie, a declarat pe Telegram, liderul cecen Ramzan Kadîrov.

„Astăzi, la ora 6:30, în Gudermes, ca urmare a unui atac aerian fără pilot, acoperișul unei clădiri goale de pe teritoriul Universității ruse a forțelor speciale a luat foc”, a scris Kadîrov pe Telegram. „Nu există victime sau răniți. Incendiul a fost stins”.

Kadyrov reported a drone attack on the “Special Forces University” in Chechnya

As a result of the attack, the roof of an empty building on the territory of the Russian University of Special Forces caught fire. No casualties or injuries were reported. pic.twitter.com/uS3gVHtC88