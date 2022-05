O școală din regiunea Donețk a fost lovită cu rachete cu fosfor interzise

Trupele ruse au atacat Școala Nr. 1 din Avdiivka (regiunea Donețk) cu muniție cu fosfor interzisă.

Potrivit lui Pavlo Kyrylenko, șeful Administrației Militare Regionale Donețk, nu au fost raportate victime.

Russian troops attacked the school №1 in Avdiivka (Donetsk Oblast) with banned phosphate munitions. No casualties are reported, says Pavlo Kyrylenko, Head of the Donetsk Regional State Administration 1/2 pic.twitter.com/nuaUiySXxJ