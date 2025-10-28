Un înalt oficial al lui Trump îl urechează pe ”trepădușul” lui Putin, școlit la Harvard: Rusia va simți durerea imediat

După nouă luni de la începutul celui de-al doilea mandat al Casa Albă, Donald Trump face prima mutare dură împotriva Rusiei, deși promisese că oprește războiul din Ucraina ”în 24 de ore”. Acum un înalt oficial al lui Trump, Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent îl urechează pe ”trepădușul” lui Putin, școlit la Universitatea Harvard.

Oficialul administrației Trump îl numește pe Kirill Dmitriev, emisarul lui Putin, care a efectuat o vizită în SUA, ”propagandistul rus”, potrivt Intelli News.

Dmitriev, care a studiat la Universitățile Harvard și Stanford din SUA, este și șeful Fondului Rus de Investiții Directe (RDIF) și a condus o „cale paralelă” de discuții de afaceri cu Casa Albă, a sosit în SUA pentru a încerca să repare daunele provocate de noile sancțiuni petroliere ale lui Trump, primele sancțiuni pe care le-a impus Rusiei de la preluarea mandatului în ianuarie.

O vizită la Washington, la câteva zile după ce SUA au anunțat sancțiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia, s-a încheiat cu un dezastru de relații publice după ce secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, l-a numit pe trimisul special de afaceri al Kremlinului, Kirill Dmitriev, drept „propagandist rus”.

Ads

Dmitriev a respins sancțiunile, susținând că acestea vor avea un impact redus asupra Rusiei și că ar face doar să crească prețul benzinei la pompă în SUA. „Sincer, nu credem că aceste sancțiuni vor avea un impact semnificativ asupra economiei rusești, deoarece prețurile petrolului din lume vor crește, iar Rusia va vinde doar mai puțini galoane de petrol la un preț mai mare”, a declarat el într-un interviu acordat Fox News. „Nicio presiune nu se exercită asupra Rusiei.”

Bessent l-a atacat pe Dmitriev în timpul emisiunii de duminică „Face the Nation” de la CBS, după ce prezentatorul l-a întrebat dacă este adevărat că ultimele sancțiuni americane nu vor avea „absolut niciun efect asupra economiei Rusiei”.

„Ei bine, cred că Rusia va simți imediat durerea. Vă pot spune că am văzut deja că India a oprit complet achizițiile de petrol rusesc. Multe dintre rafinăriile chineze s-au oprit”, a spus Bessent. El a continuat spunând că Dmitriev este „incapabil să vorbească sincer” despre impactul real al sancțiunilor asupra economiei Rusiei. „Desigur, economia rusă este o economie de război. Creșterea este practic zero. Inflația, cred, este de peste 20% și tot ceea ce facem îl va aduce pe Putin la masa negocierilor. Petrolul este cel care finanțează mașina de război rusă și cred că putem reduce substanțial profiturile sale”, a spus Bessent.

Ads

Inflația este în prezent cea mai mare bătaie de cap economică a Rusiei, dar a scăzut rapid în întreaga țară în acest an și este în prezent în scădere de la 10% la sfârșitul anului trecut la puțin sub 8% la sfârșitul lunii septembrie, un minim al ultimelor 17 luni.

Dmitriev încerca să submineze poziția lui Trump

În special, prognoza privind deficitul bugetar s-a triplat de la începutul acestui an. Inflația ar putea să crească din nou; FMI preconizează că inflația va crește din nou la 9% până la sfârșitul acestui an, înainte de a scădea la 5,2% în 2026. Banca Centrală a Rusiei și-a redus perspectivele economice pe termen mediu.

Bessent a declarat că presa americană nu ar fi trebuit să difuzeze interviul, deoarece Dmitriev acționa în interesul Kremlinului și încerca să submineze poziția lui Trump. „Chiar veți publica ce spune un propagandist rus?”, a întrebat el. L-a acuzat pe Dmitriev că minte și a întrebat: „Ce altceva va spune, că, oh, va fi teribil și că îl va aduce pe Putin la masa negocierilor?”

Ads

Dmitriev și-a petrecut weekendul întâlnindu-se cu oficiali americani de rang înalt, făcând lobby pe lângă Casa Albă cu privire la sancțiuni și la eventuale acorduri comerciale. Apariția sa bruscă la Washington a fost interpretată de analiști ca o semnificație a îngrijorării Kremlinului cu privire la sancțiunile care ar putea afecta serios veniturile Rusiei din exporturi.

Președintele rus Vladimir Putin a recunoscut în comentariile sale din 24 octombrie că sancțiunile sunt „serioase”. Atât India, cât și China, cei mai mari doi clienți de petrol ai Rusiei, au indicat că ar putea reduce importurile de petrol rusesc ca urmare a sancțiunilor. Cele două companii sancționate, Rosneft, deținută de stat, și Lukoil, privată, reprezintă două treimi din exporturile de petrol ale Rusiei.

Bessent a respins afirmațiile lui Dmitriev conform cărora Putin a protejat economia rusă de sancțiuni, iar afacerile sale petroliere nu au fost afectate. El a menționat că veniturile din petrol ale Rusiei au scăzut deja cu 20% de la an la an și a spus că Trezoreria a estimat că noile sancțiuni ar putea reduce veniturile cu „încă 20 sau 30%”.

Ads

Relațiile dintre Casa Albă și Kremlin s-au deteriorat din nou recent. În urma unei conversații telefonice dintre cei doi președinți din 17 octombrie, Putin a propus o întâlnire cu Trump la Budapesta, dar întâlnirea a fost anulată după ce ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a vorbit cu secretarul de stat Marco Rubio și a constatat că nu există un teren comun. Poziția Rusiei nu s-a schimbat, iar Kremlinul se menține la cerințele sale maximaliste, începând cu cedarea întregului Donbas de către Kiev către Moscova.

Ads