Antonio Guterres, secretarul general al ONU, s-a arătat ”foarte îngrijorat” de prezenţa soldaților nord-coreeni în Rusia şi de posibila desfăşurare a acestora pe front împotriva Ucrainei, anunţă ONU, relatează AFP.

”Acest lucru ar reprezenta o escaladare foarte periculoasă a conflictului” între Kiev şi Moscova, sublinia într-un comunicat duminică, 3 noiembrie, un purtător de cuvânt al ONU Stephane Dujarric.

“This is the very first photographic evidence (of them in Ukraine)…We have seen North Korean soldiers in Kursk (Russia) though-in ditches…sharing their dog meat...with russian soldiers…He should consider himself lucky, he just won the lottery by being captured alive”-M. Markus pic.twitter.com/O7uyh4M569

Antony Blinken, secretarul de stat american, anunţa joi, 31 octombrie, că dintr-un număr de aproximativ 10.000 de militari nord-coreeni care au intrat în Rusia, potrivit Washingtonului, până la 8.000 ”au fost desfăşuraţi în regiunea Kursk”, la frontiera cu Ucraina.

The first video of a North Korean soldier who survived an attack by the 🇺🇦 armed forces on enemy positions has reached us - he says there were 40 North Koreans, they all died, he was left alone. Well... pic.twitter.com/h84Q7bBAxT