Reuniune de urgență a șefilor diplomației UE, înainte de summitul dintre Trump și Putin, unde s-ar putea decide soarta Ucrainei

Șefilor diplomației statelor membre UE se întâlnesc luni, 11 august, înaintea summit-ului dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Reacția rapidă a țărilor europene are în vedere dorința de a influența negocierile dintre cei doi lideri ai marilor puteri cu privire la Ucraina, pe fondul temerii că președintele american i-ar putea oferi lui Putin prea multe concesii teritoriale pentru încheierea războiului.

Europenii își intensifică contactele și se străduiesc să formeze un front comun în spatele Ucrainei de la anunțarea summitului de vineri din Alaska între președinții american și rus. Potrivit lui Donald Trump, summitul va aborda un posibil acord care prevede un „schimb de teritorii” pentru a pune capăt conflictului care a făcut zeci, chiar sute de mii de morți în ultimii trei ani în cele două țări.

În acest moment, prezența președintelui ucrainean Volodimir Zelenski nu este prevăzută, chiar dacă rămâne „posibilă”, potrivit ambasadorului Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker.

„Președintele Trump are dreptate când spune că Rusia trebuie să pună capăt războiului împotriva Ucrainei. Statele Unite au puterea de a obliga Rusia să negocieze serios”, a subliniat într-un comunicat șefa diplomației europene, Kaja Kallas. Dar, a insistat ea, „orice acord între Statele Unite și Rusia trebuie să includă Ucraina și UE, deoarece este o chestiune de securitate pentru Ucraina și pentru întreaga Europă”.

Kallas a anunțat o „reuniune extraordinară” luni, prin videoconferință, aMiniștrilor de externe din țările UE, în prezența omologului lor ucrainean Andriï Sîbiha, „pentru a discuta următoarele etape”.

Aceste discuții vor completa o serie de contacte care au avut loc în weekend, cu o reuniune, sâmbătă, în Regatul Unit între consilieri de securitate națională europeni și americani, în prezența vicepreședintelui american JD Vance, și cu numeroase convorbiri telefonice.

Zelenski a apelat la 15 lideri în doar 3 zile

Șeful statului ucrainean s-a întâlnit în ultimele trei zile cu 13 lideri europeni, precum și cu președinții Kazahstanului și Azerbaidjanului.

În plus, Kievul „lucrează, desigur, cu Statele Unite. Nu trece o zi fără să comunicăm despre mijloacele de a ajunge la o pace adevărată. Înțelegem că Rusia intenționează să înșele America”, a avertizat Zelenski în mesajul său către națiune de duminică seară.

Vladimir Putin a discutat la rândul său cu nouă șefi de stat sau de guvern în trei zile, printre care Xi Jinping, Narendra Modi și Inacio Lula da Silva.

Donald Trump, care promisese că va rezolva conflictul ucrainean în 24 de ore după întoarcerea sa la Casa Albă, a inițiat o apropiere spectaculoasă de liderul rus. Dar el a dat dovadă de o frustrare crescândă pe măsură ce Rusia a intensificat bombardamentele asupra Ucrainei în ultimele luni.

Anunțul summitului din Alaska a fost făcut vineri, în aceeași zi în care a expirat ultimatumul dat Kremlinului pentru a pune capăt celui mai grav conflict armat din Europa de după al Doilea Război Mondial.

Luptele și bombardamentele au continuat de atunci, cu șase morți înregistrați în atacurile rusești de duminică în Ucraina, unde o bombă planantă rusă a lovit autogara centrală din Zaporojie (est), rănind 20 de persoane.

În ceea ce privește Rusia, un atac cu drone ucrainene asupra „întreprinderilor industriale” a făcut un mort la Arzamas, în regiunea Nijni-Novgorod, la peste 700 de kilometri de frontiera ucraineană, potrivit autorităților regionale.

Europa vrea mai multe presiuni asupra Rusiei

În weekend, liderii francez, german, italian, polonez, britanic și finlandez, precum și președinta Comisiei Europene, l-au îndemnat pe președintele american să intensifice „presiunea” asupra Rusiei.

Aceștia au considerat că orice negociere ar trebui să aibă loc „în contextul unui armistițiu sau al unei reduceri a ostilităților” și au avertizat că o soluție diplomatică ar trebui să includă „garanții de securitate solide și credibile” pentru Ucraina.

Armata rusă controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.

Moscova cere Ucrainei să îi cedeze patru regiuni parțial ocupate (Donețk, Luhansk, Zaporojia și Herson), pe lângă Crimeea anexată în 2014, și să renunțe la achizițiile de arme occidentale și la orice plan de aderare la NATO, cereri inacceptabile pentru Kiev.

Donald Trump „pune presiune pe Putin”, a asigurat secretarul general al NATO, Mark Rutte, la televiziunea ABC, estimând că „vinerea viitoare va fi importantă, deoarece va fi vorba de a-l testa pe Putin și de a determina angajamentul său de a pune capăt acestui război teribil”.

