Cel puţin şapte persoane au fost ucise, iar alte 22 rănite într-un atac rus, marţi, care a distrus parţial sediul administraţiei regionale din Nikolaev, un oraş situat în apropiere de Odesa, unde avea loc un răgaz în bombardamentele din ultimele zile, relatează AFP.

”Clădirea administraţiei regionale (a fost) atinsă”, a anunţat într-o postare pe Facebook guvernatorul Vitali Kim, care dă asigurări că majoritatea persoanelor care se aflau în interior a scăpat nevătămată.

Jurnalişti AFP au văzut două cadavre scoase dintre dărâmăturile clădirii, a cărei secţiune centrală s-a surpat parţial în urma atacului.

Guvernatorul a anunţat în acest mesaj că salvatori căutau ”opt cvili şi trei militari” între dărâmături.

”Jumătate din imobil a fost distrus”, iar biroul său a fost atins, anunţă el. Ruşii ”au înţeles că nu pot cuceri Mîkolaivul şi au decis să-mi spună «bună ziua», să ne dea «bună ziua» tuturor”, ironizează el.

Jurnalişti AFP au văzut, de asemenea, cioburi în apropierea Biroului Regional al Veteranilor, la colţul unei străzi din apropiere.

”Luam micul dejun în apartament”, declară AFP Donald, un canadian în vârstă de 69 de ani, un pensionar rezident în Ucraina.

”Am auzit un fluierat, apoi un bum, iar geamurile mele s-au clătinat”, declară el.

”Este înspăimântător. Noi am avut noroc, aici, la Nikolaev. Nu am avut atâtea explozii în centrul oraşului” ca în alte oraşe, consideră el.

VIDEO: CCTV footage caught the moment cruise missiles targeted the regional administration building in Mykolaiv this morning. pic.twitter.com/BmdARjixV0