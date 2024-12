Șeful armatei austriece: Manipularea rusă a avut succes în România. Acesta avertizează în legătură cu politica irațională a lui Trump și avansul partidelor pro-ruse în Europa

Șeful armatei austriece, Colonelul Markus Reisner, a transmis o avertizare legată de situația din Ucraina, pe care o consideră catastrofală în unele zone. Acesta susține că Europa are nevoie de strategii în cazul războiului din Ucraina, mai ales în contextul revenirii lui Donald Trump la Casa Albă.

”Dacă SUA încetează să susțină Ucraina, Europa va rămâne geopolitic cu „pantalonii în vine”, iar „totul se va termina foarte prost”, a avertizat colonelul austriac Markus Reisner (46 de ani), într-un interviu pentru portalul german T-Online.

”Situația de pe frontul de est al Ucrainei este dramatică, iar situația din Donbas este chiar catastrofală. a declarat colonelul Reisner. Ucraina are mult prea puțini soldați, unitățile sale sunt insuficiente. Succesele actuale ale Rusiei se datorează în principal acestei probleme. Lacunele din liniile ucrainene sunt mari, iar rușii se scurg ca apa către teritoriul ucrainean. După mai bine de 1.000 de zile de la începutul invaziei complete a Rusiei, apărătorii sunt uzați și împuținați de atacurile continue ale Rusiei”, declară Reisner.

Acesta transmite un avertisment legat de situația din orașul Pokrovsk, disputat între Ucraina și Rusia.

„Rata de montare a liniilor defensive ucrainene continuă să scadă. Dacă rușii pătrund în apropierea orașului, cu greu vor mai fi opriți. Ei ar putea înainta în jur de 150 de kilometri vest până la Dnipro într-o perioadă scurtă de timp. Iar acest lucru ar avea consecințe enorme în continuarea războiului”, mai declară colonelul austriac.

Avertisment legat de venirea lui Trump la Casa Albă.

Șeful armatei Austriece avertizează că greșeala analiștilor politici este că încearcă să gândească rațional, în condițiile în care Europa trebuie să fie pregătită pentru acțiuni iraționale când vine vorba de deciziile viitoarei administrații a SUA.

”Trump gândește diferit, trebuie să fim pregătiți pentru acțiuni pe care le considerăm iraționale. Trump l-a adus deja în joc pe fostul general Keith Kellog ca reprezentant special pentru Rusia și Ucraina. El are deja un plan care prevede înghețarea conflictului pe actuala linie a frontului și mutarea posibilei aderări la NATO a Ucrainei în viitorul îndepărtat. Dacă Rusia nu se conformează, SUA va furniza suficiente arme pentru a respinge atacatorii. Dar Kremlinul știe și că SUA nu vor ajunge la extreme pentru Ucraina”. afirmă Reisner.

Pentru expertul austriac, „aceasta ar fi oricum doar o soluție pe termen scurt la o problemă pe termen lung”.

„Nu există vid pe termen lung în geopolitică. Unde iese SUA, vor intra rușii. Și Europa nu poate aștepta asta. Dacă Trump ar înceta să susțină Ucraina, Europa s-ar confrunta cu o „problemă mare. Rusia nu aderă la tratate și a dovedit încălcarea constantă a acordurilor internaționale de către Vladimir Putin. Trump se confruntă cu probleme uriașe: pe de o parte, a promis că va pune capăt războiului din Ucraina în 24 de ore. De fapt, și din punct de vedere militar, acest lucru este imposibil. Pe de altă parte, dacă este deschis la considerente raționale, Trump nu va face nimic care să rănească reputația Statelor Unite la nivel global”, spune Reisner.

Europa are nevoie de o strategie, susține expertul austriac.

„Dacă SUA întorc spatele Ucrainei, Europa are nevoie de o strategie, altfel specia rusă nu se va termina niciodată. Acest lucru se poate termina prost. Europenii nu sunt în măsură să ocupe astfel de „poziții goale. Europa nu are strategii: nici în cazul în care SUA își reduce angajamentul, nici o abordare durabilă față de Rusia. Ca să nu mai vorbim de limitarea ambițiilor marii puteri rusești. Cu toate acestea, dacă SUA întorc spatele Ucrainei, Europa are nevoie de o strategie. Și suntem abia la începutul conflictelor care ne-ar mai putea amenința”, mai spune acesta.

Acesta susține că războiul din Ucraina a escaladat semnificativ, iar Rusia nu poate să ducă singură acest conflict.

”Războiul împotriva Ucrainei a escaladat acum într-un conflict care trebuie luat în considerare la o scară mult mai mare. Rusia nu mai poate conduce singur acest conflict din cauza problemelor sale tehnologice și economice. Acesta primește sprijin masiv din partea țărilor din Sudul Global: Iranul, de exemplu, oferă drone, Coreea de Nord prima muniție de artilerie și acum soldați, chiar dacă sunt atât de nesemnificative din punct de vedere militar. Între timp, India cumpără petrol rusesc pe scară largă. Aceasta este ceea ce observăm acum: un conflict între Nordul Global, ai cărui membri au stat istoric mult timp în cele mai bune locuri ale darurilor politice și economice, și Sudul Global, care îi cere acum dreptul. Trebuie să sperăm acum că conflictul nu va fi complet scăpat de sub control”, a mai spus șeful armatei austriece.

Markus Reisner subliniază că Europa este deja într-un război de tip informatic care a dus la avansul partidelor pro-ruse în Europa.

”Pentru că nu am înțeles că suntem aproape deja în război. Nu în sensul unui război convențional, ci într-un război care are loc în spațiul informațional. În cadrul domeniului informațional, unul dintre cele mai mari succese pentru atacator este că cel atacat nu percepe deloc atacul. Dacă ne uităm la rezultatele proceselor democratice din Europa sub forma unei creșteri puternice a alegătorilor a partidelor și politicienilor pro-ruși, atunci este important să observăm că Rusia a obținut succes în acest moment, în plus față de profiturile sale din zona sa din Ucraina”, mai spune colonelul.

Reisner susține că manipularea Moscovei a avut succes în România.

Întrebat cum, poate fi contracarată agresiunea Rusiei, colonelul a subliniat că Europa trebuie să crească producția de arme, dar și să contracareze manipularea din spațiul informatic.

”În primul rând, trebuie creată voință politică, atunci industria europeană a armelor ar trebui extinsă masiv, iar producția sa ar trebui crescută în consecință. Nu în ultimul rând, manipularea rusă în spațiul informațional ar trebui contracarată. Vedem în prezent cât de mult succes are această manipulare prin rezultatele alegerilor din România, unde candidatul pro-rus la preşedinţie, Călin Georgescu, tocmai a câştigat primul tur al. Rusia vrea să ne fragmenteze, ceea ce o face foarte reușită până acum. Și nu este singura. Xi Jinping este de acord cu Putin că schimbările politice mondiale sunt acum posibile.

Colonelul Reisner a declarat că, deși Europa este încă o putere militară, speră că ezitările din ultimii ani să nu ducă la plata unui preț prea mare.

”Rusia continuă să înarmeze. Regimul de la Moscova decis să se războiască și să facă ruptura finală față de Occident. Caută vulnerabilități și atunci când a găsit vreuna, acestea sunt exploatate și extinse. Cu cât suntem mai slabi, cu atât efortul este mai mare. Europa face parte din Lumea Întâi, care are încă cele mai puternice forțe armate și cea mai puternică industrie de armament. Cu toate acestea, nu putem ține Rusia la limită. Să sperăm că prețul nu va fi prea mare. În istorie, există suficiente exemple ale faptului că ezitarea și indiferența aduc pericolul. Odată ce a început un proces, nu este previzibil unde se va termina. Acest lucru face istoria atât de fascinantă, dar deciziile prezentului atât de explozive. Gândirea magică, speranța că totul va deveni cumva bun, ne-a condus la criză cu Rusia. Ar trebui să facem mai bine” a încheiat acesta.

