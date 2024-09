Reacția Ucrainei la amenințările lui Putin: „Pe lângă șantajul nuclear, Federația Rusă nu are nimic altceva”

Șeful Biroului Prezidențial al Ucrainei, Andrii Iermak, a numit propunerea președintelui rus Vladimir Putin de a schimba doctrina nucleară a Rusiei drept un „șantaj nuclear” și un act de „intimidare”, care „nu va funcționa”.

„Pe lângă șantajul nuclear, Federația Rusă nu are nimic altceva, nici alte instrumente de intimidare a lumii. Aceste instrumente nu vor funcționa”, a scris oficialul ucrainean pe canalul său de X.

Apart from nuclear blackmail, Russia has nothing left, no other tools to intimidate the world.

These tools will not work.