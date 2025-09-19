Șeful MI6, despre „beneficiile” războiului din Ucraina. „Putin a mușcat mai mult decât poate mesteca”

Autor: Maria Mora
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 13:13
Șeful MI6, despre „beneficiile” războiului din Ucraina. „Putin a mușcat mai mult decât poate mesteca”
Președintele Rusiei, Vladimir Putin FOTO kremlin.ru

Nu există „absolut nicio dovadă” că președintele rus Vladimir Putin dorește să negocieze pacea în Ucraina, a declarat vineri șeful serviciului britanic de informații externe. Richard Moore, șeful MI6, a declarat că Putin „ne duce de nas”.

„El încearcă să-și impună voința imperială prin toate mijloacele pe care le are la dispoziție. Dar nu poate reuși”, a spus Moore.

„Sincer vorbind, Putin a mușcat mai mult decât poate mesteca. Credea că va obține o victorie ușoară. Dar el – și mulți alții – au subestimat ucrainenii”, a mai spus șeful MI6, conform AP.

Moore a vorbit la consulatul britanic din Istanbul, după cinci ani în funcția de șef al MI6. El părăsește postul la sfârșitul lunii septembrie. Agenția va avea atunci prima femeie șef.

În timpul mandatului său, Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022, un război care a făcut zeci de mii de victime și care continuă să facă ravagii, în special în estul Ucrainei.

Moore a spus că invazia a întărit identitatea națională ucraineană și a accelerat traiectoria sa către vest, precum și a împins Suedia și Finlanda să adere la NATO.

„Putin a încercat să convingă lumea că victoria Rusiei este inevitabilă. Dar minte. Minte lumea. Minte poporul său. Poate că minte chiar și pe sine însuși”, a declarat Moore într-o conferință de presă.

Referindu-se la omul de știință rus Ivan Pavlov, care a condiționat câinii să răspundă la un clopoțel, Moore a spus că un telefon de la președintele rus era „echivalentul clopoțelului lui Pavlov din Kremlin, care provoacă un comportament învățat de a-i spune lui Putin orice crede sistemul că vrea să audă”.

El a spus că Putin „pune o ipotecă pe viitorul țării sale pentru propria moștenire personală și o versiune distorsionată a istoriei”, iar războiul „accelerează acest declin”.

Moore, care anterior a ocupat funcția de ambasador al Regatului Unit la Ankara, capitala Turciei, a adăugat că „puteri mai mari decât Rusia nu au reușit să subjuge puteri mai slabe decât Ucraina”.

Analiștii spun că Putin crede că poate depăși angajamentul politic al partenerilor occidentali ai Ucrainei și că poate câștiga un război de uzură prelungit, epuizând armata mai mică a Ucrainei cu ajutorul superiorității numerice.

Între timp, Ucraina se grăbește să-și extindă cooperarea în domeniul apărării cu alte țări și să obțină investiții de miliarde de dolari în industria sa internă de armament.

Șeful serviciului de informații a făcut această declarație în contextul în care MI6 a lansat un portal web ascuns pentru a permite potențialilor furnizori de informații să contacteze serviciul.

Denumită „Silent Courier”, platforma de mesagerie securizată are ca scop recrutarea de noi spioni pentru Marea Britanie, inclusiv în Rusia.

